Ghost Recon Wildlands: Patch 2.0 - die Patch Notes

Für die PC-Version von Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands (Uplay / Steam) steht Patch 2.0 zum Download bereit. Für Konsolen erscheint das Update erst am 23. März. Die Dateigrößen unterscheiden sich erheblich. Während PC-User etwa 5 Gigabyte herunterladen müssen, sind es auf PS4 und Xbox One nur jeweils 3. Wie sich diese Diskrepanz ergibt, erklärt Hersteller Ubisoft nicht. An den wenigen PC-spezifischen Verbesserungen, wie beispielsweise dem neuen SMAA-Modus, dürfte es kaum liegen.

Mit Patch 2.0 soll Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands zunächst stabiler laufen. Bei den bisherigen Versionen klagten zahlreiche Spieler über wiederholt auftretende Abstürze und Freezes. Außerdem wurde natürlich Programmfehler behoben. Neue Features gibt es auch. So stehen ab sofort mehr taktische Optionen zur Verfügung, um Einsätze noch sorgfältiger planen und ausführen zu können. Bei der Verwendung der Rebellenfähigkeit "Fahrzeugabwurf" darf nun der Fahrzeugtyp ausgewählt werden. Das komplette Changelog zu Patch 2.0 gibt's unterhalb. Alle weiteren News, Infos und auch den Test findet ihr wie üblich auf der Themenseite zu Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands.

Patch Notes zu Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands v 2.0:



EINSÄTZE/HANDLUNG

Wir haben Berichte von Spielern erhalten, die Probleme bei bestimmten Einsätzen im Spiel hatten. Nachdem wir den Ursachen auf den Grund gegangen sind, haben wir Korrekturen vorgenommen, durch die der Spielablauf nun auch für diese Spieler reibungslos erfolgen sollte. Wir haben außerdem einen EP-Sammel-Exploit im Zusammenhang mit dem Einsatz "Flamme der Rebellion" korrigiert, durch den das Koop-Spielerlebnis gestört wurde.

- Anpassung verschiedener Einsatzmarkierungen und der GPS-Navigation

- Die folgenden Einsätze werden jetzt bei Spielern, die entsprechende Probleme gemeldet haben, korrekt freigeschaltet:

Goldrausch

El Sueños Vorschlag

Sandovals Überreste

El Cerebro

- Anpassung diverser Einsatzauslöser für ein reibungsloseres Spielerlebnis und Spielfortschritte.

- Korrektur von Situationen, in denen die Dialoge und Aussagen nicht korrekt ausgelöst wurden.

- Die folgenden Einsätze können ab jetzt erneut gespielt werden:

El Cerebro

Boss-Einsätze

Sandovals Geständnis

Westliches Kokainlager

- Unterbindung des unbegrenzten EP-Sammel-Exploits im Einsatz "Flamme der Rebellion".

- In den "Halten Sie den Konvoi auf"-Einsätzen verlassen die Nichtspielercharaktere jetzt ordnungsgemäß das Fahrzeug.

BENUTZEROBERFLÄCHE

Wir haben zahlreiche Korrekturen und Verbesserung bezüglich des Freischaltens von Trophäen und Waffen vorgenommen. Wir haben außerdem einen Fehler korrigiert, bei dem das CharacterSmith-Modell nicht richtig platziert war. Darüber hinaus haben Spieler, die mit abgeschaltetem HUD spielen möchten, jetzt die Möglichkeit, die Art von Aufklärungsdaten zu wählen, die sie bei der Interaktion mit Akten oder Nichtspielercharakteren sammeln möchten.

- Spieler können jetzt die Aufklärungsdaten auswählen, die sie sammeln wollen, selbst bei vollständig ausgeschaltetem HUD.

- Anpassung der Trophäen-Anforderungen:

Der Champion

Adlerauge

Mit einer Pistole!

- Korrektur einiger Waffenpakete, die nicht korrekt freigeschaltet wurden:

Unterlauf- und Schienenpakete

- In bestimmten Situationen werden die Charaktere jetzt ordnungsgemäß hinter Menüs verborgen.

- Das HUD wird nun aktualisiert, wenn EP-Booster aktiviert sind.

KOOP

Wir haben einige Replikationsfehler zwischen den Spielern in Koop-Sitzungen behoben. Durch diesen Patch wird sichergestellt, dass das Spielerlebnis von Ghosts in derselben Spielsitzung einheitlich ist.

- Korrektur diverser Fehler wie zum Beispiel:

Lackierungen und Anbauteile werden in der Lobby nicht richtig angezeigt.

Rebellen-Radio-Explosion wird nicht synchronisiert.

Blendeffekt beim Scharfschützenzielfernrohr wird nicht synchronisiert.

Spieler, die neben dem Fahrzeug/Motorrad herlaufen, aber drinnen sitzen sollten.

Schalldämpfer nicht synchronisiert, wenn er an einer Fahrzeugschussposition entfernt wird.

Brennende Leichen aus systemischen Events.

Explosion, die bei zu großer Distanz nicht repliziert wird.

- Die folgenden Erfolge sollten in den beiden unten genannten Einsätzen nicht mehr allen Spielern gewährt werden:

Eine bessere Mausefalle

Teppichbomber

- Korrektur eines Fehlers, bei dem Treffer mit einer halben Sekunde Verzögerung registriert wurden.

- Korrektur von Rauswurf-/Sperrungs-Benachrichtigungen.

- Korrektur von Spielstillständen in 4-Spielersitzungen.

VERBINDUNG

Wir haben einige Probleme behoben, durch die es bei manchen Spielern zu Verbindungsabbrüchen gekommen ist. Nach dem Patch dürfte das Spielerlebnis stabiler sein.

- Korrektur diverser Verbindungsabbrüche.

- Korrektur eines Fehlers, durch den sich der Nutzer nicht mehr mit der letzten Sitzung verbinden konnte.

- Korrektur von Fehlern bei der Suche nach öffentlichen Sitzungen.

SPIELABLAUF

Korrekturen und Verbesserungen für Probleme und Anfragen von Spielern, die mit dem Spielablauf in Zusammenhang stehen.

Spieler können jetzt die Fahrzeuge wählen, in denen Sie nach dem Einsatz der Rebellenfähigkeit "Fahrzeugabwurf" beim Neustart erscheinen wollen.

- Korrigierte EP-Belohnung, wenn man einen Feind unentdeckt tötet.

- Korrektur eines Fehlers, bei dem Fahrzeugsitze manchmal besetzt blieben, obwohl der Nichtspielercharakter ausgestiegen ist.

- Korrektur eines Fehlers, bei dem Spieler zu weit entfernt von Deckungselementen in Deckung gingen.

- Spieler können sich nicht mehr in Safehouses teleportieren, solange sie gejagt werden.

- Der Sanitätshubschrauber erscheint nun korrekt im Tabacal-Nebeneinsatz.

- Korrektur von Motorrädern, die im Wasser nicht langsamer wurden.

- Korrektur von Blendgranaten, durch die die Entdeckung nicht unterbrochen wurde.

- Korrektur eines gelegentlich auftretenden sofortigen Spielendes beim Sturz von einem Geländemotorrad.

- Korrektur eines Fehlers, bei dem der Spieler Feinde nicht markieren konnte.

- Angepasster Schaden bei Sprengsätzen im Arcade-Modus.

- Korrektur eines Fehlers, bei dem die Piloten nach einem Hubschrauberabsturz manchmal nicht starben.

- Korrektur von Fällen in denen Fahrzeuge manchmal verschwanden, wenn man mit hoher Geschwindigkeit fuhr.

AUDIO

Wir haben einige Audio-Elemente des Spiels korrigiert bzw. verbessert. Außerdem haben wir auf Bitten der Spieler hin die Möglichkeit eingebaut, die Radios auszuschalten.

- Neue Funktion, die es dem Spieler ermöglicht, alle Radios im Spiel auszuschalten.

- Korrektur von Fehlern, durch die das Autoradio in verschiedenen Situationen nicht funktionierte.

- Verstärkung der Radio-Stimmeffekte, um zu verhindern, dass die Spieler El Sueños Stimme im Radio mit denen der Ghosts verwechselt.

- Verbesserte Abmischung des Einleitungsvideos.

GRAFIK

Wir haben uns auf die Korrektur diverser Probleme konzentriert, um das Spielerlebnis weiter zu verbessern. Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen folgen im Abschnitt unten.

- Korrektur von Spielermodellen, die mit verdrehten Gliedmaßen erschienen, wenn sie in bestimmten Positionen getötet wurden.

- Korrektur von niedrig aufgelösten Texturen, die beim Zielen/Fahren erschienen.

- Korrektur von Kamera-Clippings bei manchen Texturen und Requisiten.

- Korrektur fehlender Texturen in bestimmten Umgebungen

- Korrektur von Blur-Effekten bei der Drohne.

- Korrektur von Texturen, die bei der Benutzung des Fallschirms oder Hubschraubers flackerten.

STABILITÄT

- Korrektur diverser Abstürze.

- Korrektur eines gelegentlich auftretenden unendlichen Ladebildschirms, wenn man nach dem Erststart die Einstellungen bestätigte.

WELT

- Korrektur diverser Defekte an Gebäuden.

- Korrektur von Teilen der Welt, in denen der Spieler stecken bleiben konnte.

PC-SPEZIFISCHE VERBESSERUNGENGrafik

- Neuer SMAA-Anti-Aliasing-Modus.

- Neue Benachrichtigung für Anti-Aliasion-Empfehlungen in Multi-GPU-Setups.

- Korrektur einer Reihe von Fehlern, die in Multi-GPU-Setups zu Flackern führten.

Quelle: Ubisoft