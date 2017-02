Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands:  ​Open Beta erntet weitere Negativ-Kritik

Die beendete Closed Beta von Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands wurde mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Es gab viel positives Feedback, doch einige Spieler waren von dem Gebotenen auch offensichtlich zutiefst enttäuscht. Ein Fan bezeichnete die Closed Beta sogar als Desaster und forderte eine Release-Verschiebung des Action-Titels. Basierend auf seinen Erfahrungen mit der Beta, sei Ghost Recon: Wildlands nicht mehr als ein "simpler Arcade-Shooter mit unterdurchschnittlichen Spielmechaniken". Das Konzept würde sich rasch abnutzen, infolgedessen würde Wildlands einem schnell langweilig werden.

Nun befindet sich Ghost Recon: Wildlands in der Open Beta und erneut thematisieren viele Spieler das kommende Tom-Clancy-Game und lassen kein gutes Wort zurück. Auf nunmehr 15 Seiten sammeln sich im NeoGAF-Forum negative Kritiken, welche die Probleme verdeutlichen sollen. In den Beiträgen werden unter anderem die Fahrzeugphysik sowie ein deutlicher Input-Lag bemängelt. Kuriose Beispiele werden für die laut der Meinung der Poster schlechte Fahrzeugphysik benannt. So soll sich der Charakter nach einem Crash und mehreren Überschlägen des Vehikels über das halbe Fahrzeug rollen oder nach einem Motorradunfall geradlinig über die halbe Map fliegen. Die KI sorge zudem für mehr Frust als Spaß und auch die Server sollen aktuell Verbindungsprobleme haben, was den Spielspaß trübe.

Im Gegenzug berichten andere User von positiven Erfahrungen. So soll Wildlands ein gutes Koop-Erlebnis bieten, wenn das Spiel mit Freunden oder der KI zusammen gespielt wird. Auch positiv hervorgehoben wurden die Waffen sowie die zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten für die Schießeisen. Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands erscheint am 7. März 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Es bleibt abzuwarten, ob sich bis zum finalen Release noch etwas an den bemängelten Punkten ändert. Mehr Interessantes zum nächsten Tom-Clancy's-Ableger findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Wenn auch ihr in der Open Beta unterwegs seid, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren von euren Erfahrungen berichten!