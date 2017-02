Vom 23. bis 27. Februar findet der offene Beta-Test zu Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands auf PC, PS4 und Xbox One statt. Dieser Termin wurde schon vor einigen Tagen bekannt gegeben. Ab sofort ist das Preloading möglich, damit sich Open-Beta-Teilnehmer am Donnerstag direkt in den virtuellen Drogenkrieg stürzen können. Über die Dateigröße gibt die Pressemitteilung von Hersteller Ubisoft leider keinerlei Auskunft. Richtet euch aber auf einen Download im zweistelligen Gigabyte-Bereich ein.

Damit ihr euch bereits vor dem Beginn der Open Beta mit Bolivien, dem Schauplatz von Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands, vertraut machen könnt, hat Ubisoft außerdem eine interaktive Karte ins Netz gestellt, erreichbar unter dem Quellenlink. Enthalten ist auch das Minispiel "Eine Welt ohne Helden". Wer auf der Karte "genug" Informationen über das Santa-Blanca-Kartell sammelt, kann sich über ein Bonus-Paket mit Anpassungs-Abzeichen und limitierten EP-Boostern freuen, das in der Vollversion freigeschaltet werden kann. Auf der Themenseite zu Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands findet ihr viele weitere News und Infos. Release ist am 7. März 2017.

Hier geht's zur "Keine Helden mehr"-Webseite