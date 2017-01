Ubisoft hat einen neuen Trailer zu Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands veröffentlicht. Darin führt der Lead Game Designer Dominik Butler die Spieler durch Einzelmissionen des Spiels. Zudem bekommt man neue, exklusive Einblicke ins Spiel, da neues Ingame-Material sowie die Weltkarte von Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands gezeigt wird. Besagten Trailer könnt ihr euch nachfolgend anschauen.



Tom Clancy's Ghost Recon Wildland spielt in der nahen Zukunft. Die Spieler führen ein vierköpfiges Team der U.S. Spezial-Eliteeinheit Ghosts auf eine geheime Mission. Ihr Ziel ist die Zerschlagung des Santa-Blanca-Drogenkartells, einer Unterweltmacht und wachsenden, globalen Bedrohung.

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands erscheint am 7. März 2017 für Xbox One, Playstation 4 und Windows-PCs. Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Wie euch der neue Solo-Walkthrough-Trailer gefällt, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen!

