Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands ist seit einigen Stunden in der Closed Beta und lädt Spieler auf PC, PS4 und Xbox One ein, die offene Welt des kommenden Taktik-Shooters aus dem Hause Ubisoft unter die Lupe zu nehmen. Falls ihr nicht die Möglichkeit hattet, euch einen begehrten Key zur Teilnahme zu ergattern, so könnt ihr euch in unserem brandaktuellen Let's Play anschauen, was die Closed Beta von Ghost Recon Wildlands bietet und was zwei unserer Redakteure von dem Spiel denken.

In der Zwischenzeit hat Ubisoft zum Start der Closed Beta zwei neue Clips zu Ghost Recon Wildlands veröffentlicht, die exklusive Einblicke in den bevorstehenden Titel gewähren. Ein Video befasst sich mit Waffen und Individualisierungen und zeigt die unzähligen Möglichkeiten des Spiels, die Helden und Waffen nach persönlichem Geschmack und Vorstellungen anzupassen.



Das zweite Video geht auf den Co-op-Modus ein und gibt den Zuschauern ein kleines Tutorial hinsichtlich einer guten Zusammenarbeit als Ghost im Mehrspieler-Modus. Im Multiplayer-Modus von Ghost Recon Wildlands ist eine gute Absprache der Schlüssel zum Erfolg der Mission, ganz nach dem Motto: Gemeinsam sind wir stark!



Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands spielt in einer großen offenen Action-Adventure-Welt, die das virtuelle Pendant zum exotischen Bolivien ist. In naher Zukunft wird das Land vom bösartigen Santa Blanca-Drogenkartell in einen Narco-Staat verwandelt. Die Spieler haben die Aufgabe, das Drogenkartell mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln zu zerschlagen. Die riesige offene Welt unterstützt viele verschiedene Spielstile und die Vorgehensweise bei allen Missionen ist frei wählbar. Mehr Interessantes rund um Ghost Recon Wildlands findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite.