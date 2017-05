Ghost Recon Wildlands: Geplante Dokumentation wird verschoben

Eine Dokumentation über den Entstehungsprozess des Shooters Ghost Recon Wildlands aus dem Hause Ubisoft war eigentlich für den März 2017 geplant. Nun nimmt Ubisoft Stellung zu der verpassten Veröffentlichung: "Der weltweite Release von Wildlands, die Companion-Dokumentation zu Ghost Recon Wildlands, wurde aufgrund finaler Post-Production-Ergänzungen verschoben. Wildlands wird weiterhin in diesem Jahr ausgestrahlt und der neue Release-Termin in den kommenden Wochen bekannt gegeben."



Die Dokumentation sollte in 40 Minuten den bolivianischen Drogenkrieg näher beleuchten. Dieser war die Vorlage für die Story des Ubisoft-Shooters, der Hersteller ließ sich sowohl von der Thematik, als auch von der Landschaft des tatsächlichen Boliviens stark inspirieren. Das Nutzen des Drogenkriegs als Vorbild für ein Videospiel ist umstritten. Boliviens Regierung fand das Verhalten der Entwickler sogar so unangemessen, dass sie mit einer Klage drohte. Nach einer eher holprigen Beta-Phase erschien Wildlands am 7. März 2017.

Quelle: Ubisoft