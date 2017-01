Von Ubisoft gibt's heute ein neues Gameplay-Video zu Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Zu sehen gibt es etwa eine Minute aus der Operation Skydive. Um welche Fassung es sich handelt, ist unklar. Eingeblendet werden allerdings Xbox-Button. Infrage kommen also PC- und Xbox-One-, nicht aber PS4-Version. Veröffentlicht wurde der kurze Clip zu Ghost Recon Wildlands übrigens auf dem Youtube-Kanal von Ubisoft Brasilien, wodurch sich die portugiesischen Untertitel erklären.

Es sind nur noch wenige Wochen, bis wir dann auch endlich selbst Hand an Ghost Recon Wildlands anlegen dürfen. Der Taktik-Shooter erscheint am 7. März 2017 für die genannten Plattformen. Vorbestellt werden kann Ghost Recon Wildlands schon seit Sommer des vergangenen Jahres. Wer davon Gebrauch macht, erhält den DLC "The Peruvian Connection" als Preorder-Bonus. Ghost Recon Wildlands ist in drei Varianten erhältlich: als Standard- , Deluxe- und Gold Edition, wobei lediglich letztgenannte zusätzlich den Season-Pass enthält. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie üblich auf unserer Themenseite zu Ghost Recon Wildlands.