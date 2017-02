Lohnt sich der Kauf von Ghost Recon Wildlands? Am vergangenen Wochenende konnten sich einige Spieler anhand der Closed Beta ein eigenes Bild von Ubisofts heiß erwarteten Open-World-Shooter machen. Neben der gewaltig umfangreichen Spielwelt stellt das kooperative Gameplay das zentrale Markenzeichen von Wildlands dar. Im Kampf gegen ein Drogenkartell in Bolivien rücken Spieler im vierköpfigen Teams aus und erledigen Missionen wahlweise auf die brachiale oder Schleichart. Was die Spielqualität anbelangt, sind sich die Beta-Tester offenbar uneins. Während einige Ghost Recon Wildlands wegen des durchaus unterhaltsamen Koop-Aspekts feiern und bereits dem Release am 7. März entgegenfiebern, werden auf der Gegenseite auch viele kritische Stimmen laut.

Für rege Aufmerksamkeit sorgt dabei ein Reddit-Beitrag des augenscheinlich frustrierten Spielers "ninjaklan". Wissend, dass er mit seiner Kritik ein Fass aufmacht, beschreibt er seine enttäuschende Reaktion wie folgt: "(...) Ich wollte das Spiel wirklich mögen und ich habe aus dem Koop- und Solo-Modus der Ghost Recon Wildlands Beta auch ein wenig Spaß ziehen können. Aber technisch betrachtet, ist es ein Desaster und liegt damit sogar unter meinen schlimmsten Erwartungen." Basierend auf seinen Erfahrungen mit der Beta, sei Ghost Recon Wildlands nicht mehr als ein "simpler Arcade-Shooter mit unterdurchschnittlichen Spielmechaniken". Das Konzept würde sich rasch abnutzen, infolgedessen würde Wildlands einem schnell langweilig werden.

Nicht unspielbar, aber viele Mängel

Technisch betrachtet, ist Wildlands ein Desaster und liegt damit sogar unter meinen schlimmsten Erwartungen. Ghost Recon Wildlands sei seiner Einschätzung nach zwar nicht unspielbar, es gäbe auf dem Markt viel schlechtere Spiele. Aber in Relation zu Ubisofts theoretischem Vermögen angesichts des aufgebrachten Budgets und Personals, frage er sich, warum das Spielkonzept derart mangelhaft umgesetzt wurde. Der enttäuschte Reddit-Nutzer belässt es nicht beim oberflächlicher Nörgelei, sondern hebt im Beitrag konkrete Kritikpunkte an dem Open-World-Titel hervor. So sei die Fahrphysik in der Ghost Recon Wildlands Beta lachhaft, die Wagen auf dem Feld und der Straße würden sich unberechenbar verhalten und seien nur schwierig zu kontrollieren. Selbiges gelte auch für die Steuerung von Helikoptern. Bei Crashs würde das Tempo im Übrigen keine keinen nennenswerten Unterschied machen.

Das KI-Verhalten ist ihm ebenfalls ein Dorn im Auge. Ohne menschliche Mitspieler füllt Ghost Recon Wildlands die Plätze im Squad mit KI-gesteuerten Kameraden auf, doch echtes Teamplay mit ihnen sei kaum zu bewerkstelligen. Auch die Gegner seien nicht gerade Intelligenzbolzen. Flankieren sei ihnen ein Fremdwort, selbst auf dem Ghost-Schwierigkeitsgrad würden einem die Handlanger des Kartells keine ernsthaften Probleme bereiten, klagt der Reddit-Nutzer. Schusswechsel seien in Ghost Recon Wildlands ohnehin ein zweischneidiges Schwert, denn die Hitboxen der Gegner seien mitunter merkwürdig und das Waffenverhalten unrealistisch. Mit einer Pistole könne man Kopfschüsse aus 100 Metern Distanz erzielen, kritisiert er. Wer weniger brachial agiert und seine Feinde lieber leise ausschaltet, dem würde Ghost Recon Wildlands zu wenige Stealth-Optionen eröffnen. In diesem Zusammenhang bemängelt er etwa die limitierten Möglichkeiten beim leisen Ausschalten von Gegnern im Nahkampf.

Auch die Spielwelt von Ghost Recon: Wildlands bekommt ihr Fett weg. Wie in "allen Spielen von Ubisoft" sei die Open World zwar hübsch, aber vergleichsweise leer. Er wünsche sich Zufallsbegegnungen mit Rebellenpatrouillen, die in unmittelbarer Nähe zum Team auftauchen würden. In Ghost Recon: Wildlands fehle seiner Meinung nach außerdem konsumierbare Güter wie in The Division, die Ubisoft in der Spielwelt verstreuen könnte, um den verwaisten Dörfern und Städten in Wildlands Leben einzuhauchen. Aktuell könne man nämlich nur seine Munition an Vorratslagern auffüllen - das sei viel zu simpel.



Wildlands soll verschoben werden

Er wisse um den Umstand, dass die Ghost Recon Wildlands Beta nicht zwangsläufig das finale Spiel repräsentieren muss. Allerdings verweist er auch auf den baldigen Release - das Actionspiel sei knapp einen Monat vor der Veröffentlichung entfernt. Ubisoft habe den Spielern eine "Demo" aufgetischt und "einmal mehr gelogen". "Ich würde töten dafür, dass das nicht stimmt - aber hey, ich bin nicht blöd." Schlussendlich konfrontiert er Ubisoft mit dem Vorwurf, das Unternehmen würde offiziellen Forum gezielt negatives Feedback löschen, weshalb "viele" verärgerte Fans ihrem Frust auf Reddit freien Lauf lassen würden. Seine Forderung: Ubisoft solle Release-Termin von Ghost Recon Wildlands noch einmal überdenken, das Spiel verschieben und die oben angesprochenen Mängel beseitigen.

Ubisoft-Mitarbeiter beschwichtigt

Derweil beschwichtigt ein Ubisoft-Mitarbeiter die aufgebrachte Reddit-Community. In verschiedenen Beiträgen stellt er klar, dass die Beta lediglich eine Kostprobe dessen sei, was die finale Verkaufsversion bieten würde. "Wir sammeln alles an Feedback, einschließlich zu technischen Problemen, die uns gemeldet wurden. Und wir arbeiten so hart wir können daran, bis zum 7. März das bestmögliche Spiel zu kreieren", schreibt ein Firmensprecher. Zum Schwierigkeitsgrad und dem Mangel an taktischen Möglichkeiten entgegnet er: "Du kannst vorgehen wie du möchtest, aber im fertigen Spiel, werden auf jede eurer Handlungen Konsequenzen folgen. Das Spiel wird definitiv einen taktischen Ansatz honorieren, aber es zwingt einen nicht, die Missionen auf irgendeine spezifische Art und Weise anzugehen." Das in der Beta verfügbare Spielgebiet sei bewusst mit schwächlichen Feinden gefüllt. Später würden größere Herausforderungen auf die Teams warten.

Was sagt ihr zu den Kritikpunkten des Reddit-Nutzers? Habt ihr ähnliche Erfahrungen in der Beta gemacht oder seid ihr völlig anderer Ansicht, was die Spielqualität von Ghost Recon Wildlands anbelangt? Nutzt die Kommentarfunktion.

