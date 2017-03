Ghost Recon Wildlands vor Horizon und GTA 5 in den deutschen Spiele-Charts

Ghost Recon Wildlands landet auch in dieser Woche an den Spitzenpositionen der deutschen Spiele-Charts. Wie die Marktforscher der GfK Entertainment bekanntgeben, lässt der von Ubisoft vertriebene Taktik-Shooter den Überflieger Horizon: Zero Dawn hinter sich. Damit rangiert Wildlands in den PS4-Charts an vorderster Stelle. Selbiges gilt auch für die Hitlisten auf PC und Xbox One. Ubisofts Taktik-Shooter lässt GTA 5 (PC) und Lego Worlds (Xbox One) nur die Silbermedaille übrig.

Neueinsteiger Nier: Automata - Day One Edition überzeugt mit einer ausgefeilten Handlung, futuristischem Setting und einer attraktiven Hauptdarstellerin. Im PC-Ranking steht wie bereits vergangene und diese Woche auf PS4 die fünfte Position zu Buche. Als weitere Neueinsteiger etablieren sich Shiver Bundle (Platz 12 auf PC) sowie das Action-Adventure Mittelerde: Mordors Schatten (Rang 6 auf Xbox One). Letzteres dürfte durch die jüngste Ankündigung des Nachfolgers neuen Schwung erhalten haben.

Die PS3- und Xbox 360-Spitzenreiter Call Of Duty: Black Ops 2 und Minecraft kommen zunehmend in Bedrängnis: Plants vs. Zombies: Garden Warfare 1 (von sieben auf zwei) und Need for Speed: Most Wanted (von vier auf zwei) machen in den jeweiligen Rankings mehrere Positionen gut. Nintendo Wii-Nutzer schwören erneut auf Mario Kart Wii Selects und Just Dance 2017. Viele weitere Infos zum aktuellen Verkaufsschlager Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite.