Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands: Wir verlosen 1.000 Keys für die Closed-Beta

Die Closed-Beta von Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands steht kurz bevor: Die geschlossene Testphase findet vom 3. bis 6. Februar 2017 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One statt. Wer an der geschlossenen Beta teilnehmen möchte, benötigt einen Download-Key - erst damit lässt sich der Beta-Client herunterladen. In Zusammenarbeit mit Publisher Ubisoft verlosen wir an dieser Stelle 1.000 der begehrten Beta-Keys für Wildlands. Folgt dazu dem Link unterhalb dieser Zeilen und bestätigt die Teilnahme an der Verlosung - stellt sicher, dass ihr eine funktionierende E-Mail-Adresse hinterlegt. Die Anmeldung zur Key-Verlosung läuft bis zum 2. Februar 2017, um 18 Uhr. Direkt im Anschluss erfolgt der Versand der Beta-Keys für Ghost Recon Wildlands - behaltet also euer E-Mail-Postfach im Auge. Dabei entscheidet das Los, wer einen Code für die geschlossene Testphase für den neuen Taktik-Shooter enthält.

Die Codes können auf ghostrecon.com/beta eingelöst werden, um einen Key für die gewünschte Plattform zu erhalten (PS4, Xbox One oder PC). Mit dem umgewandelten Download-Key ladet ihr die Closed-Beta über den Uplay-Client (PC-Version) herunter. Wer sich für die Beta-Teilnahme auf PlayStation 4 oder Xbox One entschieden hat, löst den Key im jeweiligen Marktplatz (PlayStation Store bzw. Xbox Games Store) ein. Folgt den Bildschirmanweisungen, um die zum Spielen benötigten Dateien herunterzuladen.

Wer keinen Code für die Teilnahme an der Ghost Recon: Wildlands Closed-Beta erhalten haben sollte, kann sich über einen spendablen Freund in den Taktik-Shooter stürzen. Denn alle ausgewählten Teilnehmer können bis zu drei Spieler auf der gleichen Plattform über Uplay zum Beta-Test einladen. Besucht dafür das Beta-Portal von Ghost Recon Wildlands. Viele weitere Infos erhaltet ihr in unserer FAQ zur Closed-Beta von Ghost Recon Wildlands.

>> Hier geht's zur Key-Verlosung für Ghost Recon Wildlands <<

