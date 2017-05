Tokyo 42: Mix aus GTA und Syndicate zeigt den Multiplayer-Modus

Schon am 31. Mai erscheint das Actionspiel Tokyo 42 für PC und Xbox One. PS4-Besitzer müssen sich noch bis Mitte Juli gedulden.

Das Spiel versetzt euch in die Rolle eines Assassinen, der in Tokio diverse Aufträge erledigen muss und dabei in eine finstere Verschwörung gezogen wird, die ihr aufdecken müsst. Gespielt wird aus der isometrischen Perspektive. Das Spielgeschehen läuft sehr schnell und actionorientiert ab. Allerdings müsst ihr sehr vorsichtig vorgehen, denn tötet ihr Zivilisten, dann werden die Cops auf euch aufmerksam und beginnen, euch zu jagen.

Neben dem Einzelspielermodus stürzt ihr euch auch in einen Multiplayer-Part. In diesem spawnen die Mitspieler an verschiedenen Orten der Stadt, müssen sich finden und dann eliminieren. Wie das abläuft, zeigt euch ein jetzt neu veröffentlichtes Gameplay-Video.

Interessiert euch das Spiel Tokyo 42, dann könnt ihr es euch ab dem 31. Mai für PC oder Xbox One zulegen.

Quelle: DualShockers