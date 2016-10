Titanfall 2: Sammel-Guide für alle Helme + Videos!

In Titanfall 2 habt ihr dank teils gut versteckter Helme auch noch dann zu tun, wenn ihr die Kampagne eigentlich schon abgeschlossne habt. In unseren Guide verraten wir euch detailliert, wo ihr die stylischen Dinger findet! Zusätzlich zum Text-Guide zeigen wir euch die Fundorte der Helme auch auch im Video - da bleiben keine Sammler-Wünsche offen! Los geht es mit den ersten drei Missionen des Spiels!

Mission: Piloten-Parcours



In dieser Mission gibt es einen Helm zu finden.

1. Pilotenhelm

Wenn ihr beim Parcours kurz vor dem Ziel auf den Vorsprung des ersten Gegners springt, könnt ihr den Helm auf einem weiteren Vorsprung vor euch sehen. Springt nun an die Wand und nutzt den Wallrun sowie einen anschließenden Sprung, um zum Helm zu gelangen.

Mission: BT-7274



In dieser Mission gibt es zwei Helme zu finden.

2. Pilotenhelm

Nach der Cutscene (Tod von Captain Lastimosa) folgt ihr dem Missionsziel und gelangt mit einem Wallrun auf eine Klippe, auf der mehrere Leichen liegen. Vor euch ist ein Abgrund, den ihr mit einem Wallrun überqueren musst. Auf der anderen Seite des Abgrunds erwarten euch zwei Monster sowie ein abgestürzter Pod mit dem Pilotenhelm.

3. Pilotenhelm

Nach dem Bergen der zweiten Titan-Batterie rutscht ihr den Abhang aus dem zerstörten Schiff hinunter. Der Helm ist bereits in eurem Sichtfeld. Mit einem Wallrun und einem Doppelsprung gelangt ihr auf die Plattform, wo sich der Helm befindet.

Mission: Blut und Rost



In dieser Mission gibt es sechs Helme zu finden.

4. Pilotenhelm

Nach dem ersten Kampf gegen die gegnerischen Titans betretet ihr die Kläranlage. Auf der linken Seite seht ihr ein Gitter, hinter dem sich der Helm befindet. Ein Stück weiter ist ein Rohr, das an das Gitter anknüpft. Positioniert den Titan rechts vom Rohr, springt gegen die Wand, dann aufs Rohr und läuft über das Rohr in den Bereich hinter dem Gitter, wo der Helm liegt.

5. Pilotenhelm

Kurz nachdem ihr BT verlässt, um das Schleusentor für euren Titan zu öffnen, wartet ein weiterer Helm auf euch. Zuerst solltet ihr jedoch die Gegner erledigen. Anschließend springt ihr auf der rechten Seite vor dem Eingang mit den Schutzanzügen auf das Rohr und gelangt per Wallrun auf den Tank, auf dem sich der Helm versteckt.

6. Pilotenhelm

Bei dem Lager verbündeter Soldaten, nachdem ihr die Säuregrube überwunden habt, könnt ihr den nächsten Pilotenhelm finden. Hierfür müsst ihr seitlich an die Wand und von dort aus auf einen kleinen Vorsprung springen. Mit einem Wallrun kommt ihr die Wand hoch und über das Geländer. Der Helm liegt auf dem Steg.

7. Pilotenhelm

Nach dem Kampf mit den verbündeten Soldaten überquert ihr die Säuregrube, durch die euch Stalker angegriffen haben. Nach dem großen Tor, aus dem die Feinde kamen, dreht ihr euch zur linken Seite. Oben auf einem Rohr könnt ihr den Helm erkennen. Mit einem Wallrun und einem Doppelsprung könnt ihr auf das abgeschnittene Rohr gelangen und den Helm ergattern.

8. Pilotenhelm

Nachdem ihr eine Gegnerhorde beseitigt und einen Raum mit einem Geschützturm durchquert habt, sagt Kane, dass er sich um euch kümmern wird. Ihr befindet euch nun in einem Raum mit einem gelben Rohr an der linken Seite. Dieses Rohr müsst ihr hinaufspringen, einen Wallrun auf die andere Seite des Raumes machen und mit erneutem Wallrun die Wand entlanglaufen. Springt im Anschluss über das Geländer und gelangt auf einen Steg, wo sich der nächste Pilotenhelm befindet.

9. Pilotenhelm

In der Kläranlage, wo der Schlamm aus einem großen Loch in der Mitte heraustropft, springt ihr auf das große, mittige Rohr. Auf der gegenüberliegenden Seite sieht man einen Roboter und darüber den Helm. Vom Rohr aus macht ihr einen Wallrun sowie einen Doppelsprung auf den Vorsprung, wo sich der Helm befindet. Diesen Helm haben wir vor unserer Aufnahme bereits eingesammelt, in dem Video ist er also nicht zu sehen. Wir zeigen euch in unserem Video dennoch, wie ihr an den Helm gelangen würdet, wenn er sich noch an seinem Ursprungsort befinden würde.

