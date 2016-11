Titanfall 2: Guide - Level-Belohnungen im Multiplayer-Modus

Mit den Verdiensten, die ihr nach und während der Matches erhaltet, steigt ihr in der Stufe auf.Quelle: PC GamesTitanfall 2 verzichtet auf ein klassisches Erfahrungssystem, wie es andere Shooter verwenden. Im Gegensatz zu Battlefield, Call of Duty und Co. erhaltet ihr keine Erfahrungspunkte für Kills, Assists und das Erfüllen von Missionszielen. Stattdessen bekommt ihr Verdienste, die euch in der Stufe aufsteigen lassen. Um einen Verdienst zu erlangen, reicht es bereits aus ein Match bis zum Ende zu spielen. Weitere Verdienste bekommt ihr für das Gewinnen eines Spiels, eine gute Leistung oder das Aufsteigen in unterkategorisierten Stufen wie zum Beispiel bei Waffen, dem Titan oder Gruppierungen.



Bei jedem Stufenaufstieg erhaltet ihr eine Belohnung, auf die ihr im Kampf zurückgreifen könnt. Dabei ist eine große Varianz zwischen Waffen, kosmetischen Inhalten, neuen Titans, Boosts für euren Piloten und vielen weitere freischaltbaren Objekten gegeben. In der folgenden Tabelle haben wir alle Belohnungen für den jeweiligen Stufenaufstieg aufgelistet.

Steigt ihr in der Stufe auf, erhaltet ihr Belohnungen.Quelle: PC Games

Belohnung Kategorie Waffentyp 2. Belohnung Kategorie 3. Belohnung Kategorie Stufe 2 L-Star Pilot-Primär Leichtes Maschinengewehr Stufe 3 Stim Piloten-Taktik Stufe 4 Kolosseum Playlist Stufe 5 EPG-1 Pilot-Primär Grenadier Letzte Ölung Rufzeichen-Banner Stufe 6 Ticks Boost Stufe 7 Ronin Titan Stufe 8 Alternator Pilot-Primär Maschinenpistole Stufe 9 Gravitationsstern Explosionswaffen Stufe 10 SA-3 Mosambik Pilot-Sekundär Pistole Grenzland "Wald" Pilotentarnung Stufe 11 Tone Titan Stufe 12 Apex-Predators - Kuben Blist Gruppierung Stufe 13 Hemlok BF-R Pilot-Primär Sturmgewehr Stufe 14 V-Mauer Piloten-Taktik Stufe 15 Legion Titan Krieg der Titanen Rufzeichen-Banner Stufe 16 D-2 Double Take Pilot-Primär Scharfschützengewehr Stufe 17 Piloten-Abwehrgeschütz Boost Stufe 18 Explosionsexperte Pilot-Kit 1 Stufe 19 Mastiff Pilot-Primär Schrotflinte Stufe 20 Vinson Dynamics - Ash Gruppierung Tri "Wald" Pilotentarnung Eigener Pilot 7 Piloten-Loadouts Stufe 21 LG-97 Thunderbolt Pilot-Sekundär Titanabwehr Stufe 22 Elektrorauchgranate Explosionswaffe Stufe 23 Karten-Hack Boost Stufe 24 X-55 Devotion Pilot-Primär Leichtes Maschinengewehr Stufe 25 Schweben Pilot-Kit 2 Piloten schützen Rufzeichen-Banner Stufe 26 Phasenverlagerung Piloten-Taktik Stufe 27 Volt Pilot-Primär Maschinenpistole Stufe 28 Batterie-Backup Boost Stufe 29 Phasensprung Pilot-Kit 1 Stufe 30 R-6P Softball Pilot-Primär Grenadier Grenzland "Meer" Pilotentarnung Eigener Pilot 8 Piloten-Loadouts Stufe 31 Radarstörsender Boost Stufe 32 B3 Wingman Pilot-Sekundär Pistole Stufe 33 Angel City Elite - Barker Gruppierung Stufe 34 Titan-Abwehrgeschütz Boost Stufe 35 G2A5 Pilot-Primär Sturmgewehr CAR-Jacker Rufzeichen-Banner Stufe 36 Holo-Pilot Piloten-Taktik Stufe 37 Rucksackladung Explosionswaffe Stufe 38 Longbow-DMR Pilot-Primär Scharfschützengewehr Stufe 39 Die 6-4 - Gates Gruppierung Stufe 40 Untergetaucht Pilo-Kit 2 Zebra "Blut" Pilotentarnung Eigener Pilot 9 Piloten-Loadouts Stufe 41 R-97 Pilot-Primär Maschinenpistole Stufe 42 Smart-Pistol Boost Stufe 43 Archer Pilot-Sekundär Titanabwehr Stufe 44 Phasenrücksetzung Boost Stufe 45 EM-4 Kalter Krieg Pilot-Primär Grenadier Vipernschlag Rufzeichen-Banner Stufe 46 Panzerhülle Boost Stufe 47 V-47-Flatline Pilot-Primär Sturmgewehr Stufe 48 Holopilot Noca Boost Stufe 49 ARES-Division - General Marder Gruppierung Stufe 50 Würfelwurf Boost Kriegsschif "Collage" Pilotentarnung Eigener Pilot 10, O.G. Generation 1 Piloten-Loadouts, Rufzeichen-Plakette

Von Helge Olbrisch

Autor

03.11.2016 um 13:32 Uhr Eigenen Artikel schreiben