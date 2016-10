Titanfall 2: Boss-Guides - so besiegt ihr Kane

Titanfall wartet im zweiten Teil neben spannenden Gefechten auch mit einer Kampagne auf. Und wie es sich für eine solche gehört, müsst ihr natürlich auch mächtige Bosse bezwingen. In diesem Boss-Guide, den wir jeden Tag erweitern, verraten wir, wie euch das am besten gelingt. Los geht es in unserem Tipps-und-Tricks-Artikel heute mit dem ersten Boss, Kane!



Um Kane zu besiegen, solltet ihr zunächst den Brute-Titan erledigen. Kane selbst verfügt über ein Schild, welches erst zerstört werden muss, bevor Kanes Titan Schaden erleiden kann. Dieses Schild läd tsich nach einer gewissen Zeit auch wieder auf, weshalb ihr Kane möglichst durchgehend attackieren solltet. Geht zwischen euren Angriffen kurz in Deckung und setzt all eure Waffen ein. Vergesst dabei nicht, auch eure Spezialwaffe einzusetzen, die sich erst aufladen muss. Ein Angriff mit dem Salvensystem oder einer anderen Spezialwaffe richtet erheblichen Schaden an und erleichtert den Kampf ungemein. Des Weiteren solltet ihr Abstand von Kane halten, da er euch sonst mit seinem Feuerschild zusetzen wird, welches ebenfalls eure Schüsse abwehren kann. Versucht dem Feuerstrahl des Fieslings mit Schüben auszuweichen und bleibt auf keinen Fall im Feuer stehen. Das Schild des Tone-Loadouts ist ebenfalls hilfreich, da es den Strahl aus Flammen unterbrechen kann und Schutz bietet. Sollte sich eure Lebensenergie im Kampf dem Ende zu neigen, sammelt ihr die in dem Gebiet herumliegenden Batterien ein, welche die Leiste wieder ein wenig auffüllen. Folgt diesen Tipps und Kane wird für euch kein Problem darstellen!

Schon morgen geht es in unserem Boss-Walkthrough weiter mit dem zweiten Boss, dem ihr in Titanfall 2 gegenübertretet, Ash. Viel Erfolg beim Spielen! Die Qualität des Shooters bewerten wir in unserem Test zu Titanfall 2.

Von Helge Olbrisch

27.10.2016 um 16:29 Uhr