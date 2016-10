Titanfall 2: Testeindrücke aus dem Mehrspielermodus

Titanfall 2 ist (fast) da! Ab Anfang nächster Woche werden wir euch mit allen Infos versorgen, die es zur Einzelspielerkampagne des Spiels zu wissen gibt. Freut euch also auf zahlreiche Videos zu spielerischen Highlights, auf Technik-Checks, Let's-Play-Eindrücke und mehr! Und natürlich verraten wir euch dann auch im Test zum Spiel, wie gut der Nachfolger des bereits sehr guten, aber nur auf Mehrspieler-Duelle ausgelegten ersten Titanfall geworden ist.





Apropos Mehrspielermodus: Auch den nehmen wir in der kommenden Woche freilich ganz genau unter die Lupe. Aber schon heute wollen wir euch nicht vorenthalten, wie gut die Multiplayer-Schlachten wirklich geworden sind und stellen euch in einem ersten Video die verschiedenen Mehrspielermodi des Spiels vor, in denen bis zu sechszehn Kämpfer online ihr Shooter-Talent beweisen dürfen.

Titanfall 2: Bounty Hunt

Derer gibt es zum Launch acht Stück (später werden mit großer Wahrscheinlichkeit noch weitere Spielvarianten per DLC nachgereicht: Bounty Hunt, Attrition, Pilots vs. Pilots Skirmish, Amped Hardpoint, Capture the Flag, Last Titan Standing und Free for All. Bounty Hunt ist der wohl außergewöhnlichste - und völlig neue - Modus des Spiels. Darin gilt es, durch das Besiegen einerseits von menschlichen Mitspielern, andererseits von starken KI-Titans Geld zu verdienen. Ab einem gewissen Zeitpunkt öffnen an mehreren Stellen auf der Map sogenannte "Banken", kleinen mechanische Stationen, an denen wir das Geld abgeben und das Team dadurch zum Sieg führen. Aber aufgepasst: Werden wir besiegt, verlieren wir die Hälfte unserer Kohle!

Wall Runs sind im Mehrspielermodus Pflicht, um auf den Maps gut voranzukommen. Quelle: PC Games

Titanfall 2: Attrition und Skirmish

Attrition ist eine Team Deathmatch-Variante, bei der zusätzlich KI-Kämpfer über das Schlachtfeld laufen und gegen uns kämpfen. Diese bringen, wie auch menschliche Widersacher, Punkte, wenn wir sie besiegen, aber deutlich weniger. Skirmish bietet genau dasselbe Gameplay, aber ohne die eben erwähnten KI-Kameraden.

Titanfall 2: Amped Hardpoint

Amped Hardpoint stellt uns vor die Aufgabe, insgesamt drei Areale auf der Map einzunehmen bzw. zu halten, nachdem wir sie in Besitz genommen haben. Bleiben wir länger in dem Areal, als unbedingt benötigt, "ampen" wir diese Basis und erhalten deutlich mehr Punkte.

Titanfall 2: Capture the Flag

Capture the Flag dürfte ziemlich selbsterklärend sein: Wir stehlen die feindliche Flagge aus der Basis der Widersacher und versuchen, sie zu unserer eigenen Basis zu bringen. Umgekehrt machen wir Jagd auf jene Gegner, die unsere eigene Flagge gestohlen haben. Das Team, welches zuerst die gegnerische Flagge fünf Mal erfolgreich nach Hause gebracht hat, ist der Sieger.

Titanfall 2: Last Titan Standing

Last Titan Standing ist die Last Man Standing-Variante von Titanfall 2. Ausschließlich in diesem Modus starten wir nicht als Pilot, sondern bereits in Titan-Form und versuchen, mit nur einem Leben ausgestattet, die feindlichen Titans zu besiegen. Wird unser Titan zerstört, aber wir können vorher fliehen, können wir auch versuchen, als Pilot zu überleben - was aber teuflisch schwer ist! Gewonnen hat, wer mehr Runden in Folge für sich entscheidet. Wird unser Titan zerstört, können wir den Schleudersitz betätigen und als Pilot weiterkämpfen. Quelle: PC Games

Titanfall 2: Pilots vs. Pilots und Free for All

Pilots vs. Pilots bietet, ähnlich wie Attrition und Skirmish, Team-Deathmatch-Gameplay. Allerdings müssen Titans hier draußen bleiben, wir sind auf unser Talent als Pilot beschränkt! Und Free for All schickt uns - übrigens als einziger der Spielmodi - ohne Teamkameraden in die Schlacht. Hier heißt es jeder gegen jeden, mit allen Mitteln! Zusätzlich lassen sich im Menü zudem diverse Modi-Packs sowie private Matches auswählen, wenn wir uns nicht vor jeder Runde selbst für einen Spielmodus entscheiden wollen.

Wie bereits erwähnt, sind die Titans - wenig überraschend - wieder mit an Bord. Sie erscheinen aber nicht mehr ausschließlich nach einer gewissen Zeit und lassen sich besteigen, sondern lassen sich auch dann rufen, wenn wir uns in den Matches besonders geschickt abstellen. Gute Spieler werden also definitiv belohnt! Das ist aber nicht die einzige Neuerung bei den riesigen Blechgesellen. So gibt es nun verschiedene neue Varianten der Giganten, und die Art und Weise, wie wir auf feindlichen Titans "Rodeoreiten" und diese dann zerstören können, wurde deutlich überarbeitet und verbessert.

Titanfall 2: Wandläufer

Was sich nicht geändert hat, ist das geniale Parcours-Gameplay, wenn man als Pilot unterwegs ist. An Wänden entlang rennen, mit Doppelsprung über Objekte springen, am Boden entlangrutschen und mehr - das fühlt sich natürlich und sehr befriedigend an.

Capture the Flag, einer der Mehrspieler-Klassiker schlechthin, macht auch in Titanfall 2 viel Spaß. Quelle: PC Games

Überarbeitet wurden allerdings unsere Spezialfähigkeiten. Anstatt die nur einmal pro Runde nutzbaren Karten des ersten Teils wiederzuverwenden, haben sich die Entwickler diesmal für ein deutlich flexiberes Boost-System entschieden. Aus einer Vielzahl an Boosts, die wir durch Level-Ups freischalten, können wir wählen und müssen lediglich warten, bis sich die Boosts nach einer Weile wieder aufgefüllt haben. So stehen uns unter anderen ein Grappling Hook, eine Unsichtbarkeits-Fähigkeit und die Möglichkeit, Feinde am Radar abzubilden, zur Verfügung. Die etwas zu mächtige Smart Pistol aus dem ersten Titanfall steht nun übrigens nicht mehr grundsätzlich, sondern ebenfalls nur noch als Boost zur Verfügung - eine weise Entscheidung! Zusätzlich gibt es natürlich unzählige mächtige Wummen du auch kreative Granatenvarianten, die wir nach und nach freischalten, und auch unseere Titans bekommen bei Level-ups immer neue Spielzeuge in die Hand gedrückt. Ein sehr befriedigendes Gefühl!

Titanfall 2: Schießen wie ein junger Pilot

Ebenfalls befriedigend: Das sehr gute Gunplay. Man hat stets das Gefühl, die volle Kontrolle über seine Schießeisen zu haben, ganz egal, ob man mit Maus und Tastatur oder einem Gamepad loslegt. Wer es im ersten Teil etwas umständlich fand, Spieler für die bevorzugten Spielmodi zu finden, kann sich übrigens freuen: Da sneue Network-Feature erlaubt es uns, uns mit anderen Spielern mit ähnlichen Interessen zusammenzuschließen - eine Art "Clan lite" sozusagen. Wie genau sich das Feature schlägt, werden Langzeittests zeigen, es wirkt aber sehr durchdacht.

In vielen der Modi kämpft man einerseits gegen menschliche Gegner und andererseits gegen KI-Kämpfer. Quelle: PC Games

Wie bereits erwähnt, gibt es in den kommenden Tagen die volle Ladung Titanfall, samt Tests, Tipps, Let's Plays und mehr. Auch die Kampagne wird dann im Mittelpunkt unserer Berichterstattung stehen. Dass der Mehrspielermodus sehr gelungen ist, können wir aber bereits jetzt bestätigen!

Von Lukas Schmid

Redakteur

21.10.2016 um 18:00 Uhr Eigenen Artikel schreiben