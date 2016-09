Entgegen dem Trend, dem nicht wenige Entwickler und Publisher heutzutage folgen, möchte Respawn Entertainment offenbar keine Mikrotransaktionen bereits zum Start von Titanfall 2 bereitstellen, dies bestätigte Lead Artist Joel Emslie kürzlich gegenüber PlayStation Lifestyle. "Unser Fokus liegt darauf, so viel Zeug in das Spiel zu stopfen, wie möglich, sodass die Leute wirklich das Gefühl bekommen, jede Menge für ihr Geld zu erhalten", so der Entwickler. Wie auch Respawns Chief Operating Officer Dusty Welch im Interview bestätigt, soll das Spiel schon zu Release eine ganze Menge kostenloser Individualisierungsoptionen für Waffen und Titanen bieten. Und auch spätere Maps und Spielmodi sollen als Gratis-DLC kommen, weil man die Spielerbasis nicht spalten wolle - ausschließen, dass es zu einem späteren Zeitpunkt gewisse Zusatzinhalte gegen kleines Geld geben könnte, wollen die Entwickler aber offenbar nicht.

Es scheint fast, als habe Respawn Entertainment ein wenig Boden bei seinen Fans gutzumachen: Schon kurz nach der Enthüllung des Spiels hatte das Studio mit Ankündigungen wie der Rückkehr der Smart-Pistol teilweise für Verdruss gesorgt, nach zwei Testwochenenden hagelte es schließlich haufenweise Kritik unter Fans des Originals aus dem Jahr 2014. Spieler, die sich nicht sicher sind, ob ihr Heim-PC die Systemvoraussetzungen von Titanfall 2 erfüllen, können sich dahingehend bereits bestens informieren. Für weitere Ankündigungen und Informationen haltet ihr auch in Zukunft unsere Themenseite zu Titanfall 2 im Blick. Der Shooter soll am 28. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Quelle: PlayStation Lifestyle via Gamestar