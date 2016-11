Titanfall 2: Gratis-Wochenende des Actionspiels angekündigt

Liebäugelt ihr mit einem Kauf des Actionspiels Titanfall 2, seid euch aber noch unsicher? Dann probiert das Spiel doch einfach kostenlos aus.

Wer EA Access- und Origin Access-Mitglied ist, der kann schon ab dem 30. November bis übers Wochenende losspielen. Für alle anderen ist die Trial-Version ab dem 2. Dezember auf Xbox One, PlayStation 4 und Origin für PC verfügbar. Dabei kann der komplette Multiplayer-Part gespielt werden, wobei es sogar möglich ist, die Fortschritte zu speichern und zu übernehmen, falls ihr euch entscheidet, das Spiel zu kaufen.

Derzeit ist das Actionspiel auch für den diesjährigen Game of the Year-Award bei den Game Awards nominiert. Am 1. Dezember werden die Gewinner bekannt gegeben.

Electronic Arts und Respawn Entertainment wollen die Fans zudem noch einmal wissen lassen, dass alle Inhalte für Titanfall 2, die nach dem Release des Spiels erscheinen, völlig kostenlos angeboten werden. Hierbei spielt der DLC Angel City's Most Wanted Vorreiter, der am 30. November für Vorbesteller und für alle anderen am 3. Dezember erscheint und die vollständig überarbeiteten Angel City-Karte aus Titanfall 1, sowie weitere Gratisinhalte, wie die Wingman Elite-Pistole, sechs neue Titan-Kits und eine brandneue Piloten-Exekution enthält. Über einen neuen Ingame-Shop dürft ihr euren Piloten und den Titan optional mit Tarnungen, Nose Arts, Kriegslackierungen und mehr ausstatten.