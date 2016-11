Das vor wenigen Wochen veröffentlichte Titanfall 2 hat bisher nur enttäuschende Verkaufszahlen zu verzeichnen. Gaben sich führende Persönlichkeiten von Publisher Electronic Arts seitdem stets Mühe, zu betonen, dass sie sich wegen der mauen Zahlen keine Sorgen machen, hat sich nun auch EAs Peter Moore noch einmal betont gelassen ob der Zukunft von Titanfall 2 gezeigt. Im Rahmen der 20th Annual Credit Suisse Technology, Media, and Telecom Conference in Phoenix, Arizona sagte er: "Was wir unglaublich gut machen, ist, einem großartigen Titel wie diesen über viele kommende Jahre zum Durchbruch zu verhelfen. Wir werden Titanfall 2 weltweit noch für viele, viele weitere Jahre verkaufen", so Moore zuversichtlich.

Jedenfalls seien die Verkaufszahlen des Shooters auch nicht so schlecht wie sie aussähen: "Die Zahlen, die wir öffentlich preisgegeben haben, haben natürlich keine digitalen Verkäufe mit einbezogen, und in diesem Bereich sehen wir kontinuierliche Stärke", so Moore. Ebenfalls werden die Black-Friday-Verkäufe dem Spiel einen starken Aufwind geben, prognostizierte er. Die Einstellung des Publishers scheint klar: "Ich bin optimistisch, und bei EA werden wir unsere Leitung auf jeden Fall nicht ändern." Trotzdem scheinen sich EA und Entwickler Respawn Entertainment im Fall Titanfall 2 nicht ganz einig zu sein, wie zuletzt aus einem anderen Interview hervorging. Wer sich von der Qualität des Spiels selbst überzeugen will, hat am kommenden Wochenende aber die Möglichkeit, Titanfall 2 gratis zu spielen. Für weitere Informationen, Neuigkeiten, Bilder, Trailer und mehr zu Titanfall 2 haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: Gamesindustry via VG24/7