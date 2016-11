Titanfall 2: ​UK-Verkaufszahlen kommen nicht an Teil 1 heran

Seit der vergangenen Woche ist Titanfall 2 nun offiziell für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich, doch prophezeiten Analysten dem Shooter kommerziell bereits eine eher düstere Zukunft, zeichnen sich nach dem Startwochenende zumindest in Großbritannien eher enttäuschende Verkaufszahlen ab. So hat das kritisch durchaus gut angenommene Spiel aus dem Hause Respawn Entertainment laut GFK Chart-Track nur den 4. Platz der UK-Charts erreicht - unter Spielen wie FIFA 17, The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition und Battlefield 1, das den ersten Platz besetzt. Damit hat Titanfall 2 laut GFK einen schlechteren Start als sein Vorgänger hingelegt, der im Jahr 2014 für PC, Xbox 360 und Xbox One veröffentlicht wurde - nicht aber für Sonys Playstation.

Als Grund für die verhältnismäßig schwachen Verkaufszahlen von Titanfall 2 sehen Experten das ungünstig gewählte Veröffentlichungsdatum des Shooters zwischen den Genre-Giganten Battlefield 1, das am 21. Oktober herauskam, und Konkurrent Call of Duty: Infinite Warfare, das in dieser Woche am 4. November folgt. Sowohl Battlefield 1 als auch Titanfall 2 kommen von Publisher Electronic Arts. Dass sich der Kauf von Titanfall 2 trotz schwacher Verkaufszahlen aber durchaus lohnt, bestätigt auch PC-Games-Redakteur Lukas Schmid in seinem umfangreichen Testartikel. Für weitere Informationen rund um Titanfall 2 besucht ihr wie gewohnt unsere verlinkte Themenseite.

Quelle: GFK Chart-Track via Eurogamer