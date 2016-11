Seit wenigen Wochen ist Titanfall 2 nun auf dem Markt - nicht jeder Spieler hatte seit der Veröffentlichung jedoch uneingeschränktes Spielvergnügen mit dem Shooter aus dem Hause Respawn Entertainment zu verbuchen. Auf Reddit erstellte Nutzer MattnJax einen Post, in dem er berichtete, er sei ausgeraubt worden, während er mit seiner Tochter in der Halloween-Nacht unterwegs war. Unbekannte sollen demnach in sein Haus eingebrochen sein und Geräte im Wert von rund 1.500 US-Dollar gestohlen haben, darunter unter anderem die PlayStation-4-Konsole des Vaters mitsamt eingelegter Titanfall-2-Disk. Womit er aber wohl nicht gerechnet hatte: Entwickler Respawn Entertainment ließ dem Pechvogel auf seinen Reddit-Post hin eine brandneue Kopie von Titanfall 2 zukommen - voller Unterschriften von Mitarbeitern des Studios.



So weit, so gut - das Glück im Unglück hörte aber nicht an dieser Stelle auf: Offenbar hatte die Geschichte des Familienvaters viele Menschen auf Reddit berührt - Reddit-Kollege AllHailtheBeard1 ließ sich offenbar nicht lumpen, und schenkte dem Ausgeraubten direkt noch die passende, brandneue PlayStation 4 dazu. Der Grund: Er habe mit seiner gutmütigen Tat zeigen wollen, dass es immer noch Gutes in dieser Welt gibt - auf Reddit appellierte er an seine Mitmenschen, die Gelegenheit, Gutes zu tun, beim Schopf zu packen, sollte sie sich auftun. Nicht nut MattnJax, sondern auch viele andere Reddit-Nutzer überhäufen den Spender mit Dank, Ehrfurcht und Lob ob der großzügigen Spende. Für Informationen zu Titanfall 2 haltet ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Blick.



Quelle: Reddit (1,2,3) via Gamespilot