Titanfall 2 Entwickler: Star-Wars-Spiel ist noch eine ganze Weile kein Thema

Derzeit befinden sich mehrere Spiele zu Star Wars in Entwicklung. Auch Respawn Entertainment wurde damit beauftragt, einen Titel zu entwickeln. Doch bisher ist nicht bekannt, worum sich dieses Spiel drehen wird. Fest steht, dass es ein Action-Adventure sein wird. Doch wie sieht es mit einem Multiplayer-Modus aus? Das Studio hält sich bedeckt.

Und das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben, denn wie vom Team nun bekannt gegeben wurde, dauert es noch eine ganze Weile, bis die Geheimnskrämerei rund um das Star-Wars-Spiel endet und die Entwickler darüber sprechen werden. Derzeit liegt der Fokus ganz darauf, die Zukunft von Titanfall auszuarbeiten. Und hier wird das Team ab jetzt deutlich offener sein und die Fans mehr an den Plänen teilhaben lassen, beispielsweise, was die DLCs für Titanfalls 2 angeht. Hierzu soll es am 23. März neue Informationen geben. Im April gibt es dann Details dazu, was Fans von Titanfall in der näheren Zukunft erwarten dürfen. Auch über die kommenden Mobile Games zur Marke soll bald mehr verraten werden.

Das heißt aber auch, dass es Infos zum Star-Wars-Spiel wohl auch nicht auf den diesjährigen Spielemessen E3 und Gamescom geben wird.

Quelle: Gamespot