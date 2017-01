Titanfall 2: Nintendos Switch ist zu schwach für den Shooter

Nintendo möchte auch einige Coregames auf der kommenden Konsole Switch sehen. Daher erscheint beispielsweise Bethesdas Rollenspiel-Epos The Elder Scrolls 5: Skyrim für die Konsole. Doch mit moderneren Spielen könnte es schwierig werden.

In einem Interview erklärte Mohammad Alavi von Respawn Entertainment, dass die Switch nicht leistungsstark genug sein, um das Actionspiel Titanfall 2 für die Konsole zu portieren. Dies wäre schon bei der WiiU ein Problem gewesen. Man hätte so wenig Spiele von Drittherstellern darauf gesehen, weil die Hardware einfach zu schwach war. Und bei der Switch sei dies jetzt genauso. Es sei einfach nicht möglich, Titanfall 2 so zu optimieren, dass das Spiel gut auf einer Switch laufen würde.

Dennoch freut sich Mohammad Alavi auf Nintendos neue Konsole, da sie eine Marktnische bedienen würde, welche ein junges Publikum und Handhelds anspricht.

Es scheint also, als würde man auch für die Switch nicht viele Spiele von Drittherstellern sehen, die vom PC, der Xbox One und der Playstation 4 portiert werden müssten. Laut Mohammad Alavi erwartet uns hier eine ähnliche Situation wie bei der WiiU.

Quelle: Drunk Tech Review / Youtube