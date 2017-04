Titanfall 2: Neue Mechs, Karten & mehr für April bis Juni angekündigt

Titanfall 2 mauserte sich vermutlich aufgrund seines ungünstigen Veröffentlichungspunktes zwischen den Giganten Battlefield 1 und Call of Duty: Infinite Warfare im vergangenen Jahr zum Flop. Dennoch kündigte Respawn Entertainment an, die Marke auch weiterhin ausbauen und das Spiel in den kommenden Monaten mit neuen Inhalten bereichern zu wollen. Und der Entwickler hält Wort: Für die kommenden zwei Monate hat das Studio frische Inhalte für den Shooter angekündigt.

Zwischen April und Juni soll der Mehrspielermodus des Spiels etwa zwei neue Karten bekommen, die "Glitch" und "Relic" heißen, Letztere ein Remake einer Map aus Titanfall 1. Der vor einigen Wochen implementierte Modus Live Fire soll ebenfalls durch zwei neue Karten namens "Traffic" und "Deck" erweitert werden. Mech-Enthusiasten dürfen sich auf die neuen Prime Titans "Ronin" und "Tone" freuen, zudem soll ein weiterer, noch geheimer Titan eingeführt werden.

Neben den erwähnten großen Inhalten möchte Respawn auch einige kleinere Neuerungen und generelle Verbesserungen ins Spiel bringen. Die Modi Live Fire und Coliseum sollen etwa in privaten Spielen anwählbar sein, zudem soll die Wartezeit zwischen Mehrspielerpartien verkürzt werden. Spieler sollen sich zudem auf eine neue Fraktion, den Spielmodus "Marked for Death" und weitere Kleinigkeiten freuen dürfen. Für kommende Neuigkeiten rund um Titanfall 2 haltet ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: Electronic Arts via Game Informer