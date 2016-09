Titanfall 2: ​Entwickler über Cross-Plattform, Bildraten & mehr

Nur noch knapp einen Monat müssen wir uns gedulden, bis Titanfall 2 auf den Markt kommt. Nach zwei mäßig erfolgreichen Testwochenenden hat Entwickler Respawn Entertainment nun eine Frage-Antwort-Runde in seinen Foren veranstaltet und dabei über verschiedenste Aspekte des Spiels gesprochen. So stellte etwa jemand die Frage, ob es der Entwickler eventuell in Betracht ziehe, die auf maximal 144 Bilder pro Sekunde festgelegte Bildrate der PC-Fassung zu erhöhen oder gar vollständig nach oben hin freizugeben. Produzent Drew McCoy sagte daraufhin, dass das Studio sich dem durchaus noch einmal annehmen könnte, erste Tests seien aber wohl wenig vielversprechend gewesen: "Wir können leicht erhöhte Bildraten untersuchen, aber in ersten Tests sind wir auf einige Probleme mit sehr hohen Bildraten gestoßen", so McCoy.

Dafür ging der Produzent noch etwas auf eine der Grafikoptionen ein, die Spieler der PC-Fassung erwarten können: So werde der Effektdetail-Regler im Optionsmenü Spielern die Wahl zwischen niedrig, mittel und hoch für Partikel- und andere Effekte geben. Des Weiteren werde es eine Option geben - auf PC sowie den Konsolen, die Tiefenunschärfe-Effekte beim Zielen im Mehrspielermodus auszuschalten. Ein weiteres Thema, das im Q&A angestoßen wurde, war eine mögliche Cross-Plattform-Funktion für Titanfall 2 zwischen PC und Konsole. Doch auch hier musste McCoy die Spieler enttäuschen: "So sehr ich selbst davon überzeugt bin, dass Cross-Plattform-Play super sein würde - leider wird das diesmal nicht im Spiel sein."

Zwar ist es bis zur Veröffentlichung von Titanfall 2 nicht mehr lange hin, doch möchte Respawn noch die eine oder andere Stellschraube bis zum Start festziehen, und etwa überprüfen, die von zahlreichen Spielern gewünschte Möglichkeit, Zielhilfen in Privatmatches des Mehrspielermodus' zu deaktivieren. Wer Titanfall 2 auf einem PC spielen möchte, kann sich schon einmal über die kürzlich veröffentlichten Systemvoraussetzungen des Shooters informieren. Für weitere Informationen und zukünftige Ankündigungen haltet ihr auch weiterhin unsere Themenseite zu Titanfall 2 im Auge. Das Spiel soll am 28. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Quelle: Respawn via Gamespot