Titanfall 2: ​Die Singleplayer-Vision im Gameplay-Video erklärt

Erst vor wenigen Wochen bedachte uns Entwickler Respawn Entertainment mit einem animierten Cinematic-Trailer zur Singleplayer-Kampagne des kommenden Shooters Titanfall 2, heute legt das Studio mit einem Gameplay-Video nach, in dem die Entwickler ihre Vision hinter der Kampagne erläutern. So soll der Spieler mit epischen Situationen, Kämpfen und Bossgegnern beeindruckt werden, während clevere Puzzleräume seine grauen Zellen anstrengen und ruhige Momente für geistige Erholung sorgen sollen. Ein großer Fokus wurde außerdem offenbar auf die Konzipierung weitläufiger Areale gelegt, welche dem Spieler Gelegenheit bieten sollen, Bewegungsfähigkeiten seiner Figur wie weite Sprünge und Wandläufe ausgiebig auf die Probe zu stellen.



Titanfall 2 soll am 28. Oktober für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Einen Season-Pass wird es offenbar nicht geben - kostenlose DLCs sollen das Spielvergnügen in der Zukunft erweitern, auch, wenn Respawn Entertainment spätere Mikrotransaktionen nicht ausschließen will. Wer das Spiel vorbestellt hat, soll zudem vorübergehend exklusiven Zugriff auf die Map Angel City erhalten. Wer Titanfall 2 demnächst auf dem PC spielen möchte, kann anhand der offiziellen Systemvoraussetzungen schon einmal nachprüfen, ob seine Hardware den grafischen Anforderungen der Titans genügt. Für weitere Informationen, Ankündigungen, Bilder, Trailer und mehr rund um Titanfall 2 haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Auge.

via Dualshockers