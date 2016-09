Titanfall 2: ​Boxed-Version wird ohne Spiel-DVD ausgeliefert

Die Zeiten der physischen Datenträger neigen sich wohl so langsam dem Ende entgegen. Immer mehr Spiele werden ohne physischen Datenträger ausgeliefert und auch die Playstation 4 Pro nutzt kein UHD-Bluray-Laufwerk, weil Sony der Meinung ist, dass man die 4k-Filme sowieso nur streamen würde.

Auch in der Boxed-Version von Titanfall 2, welche ab dem 28. Oktober im Handel zu kaufen sein wird, befindet sich kein Datenträger. Stattdessen entdeckt man in der Hülle einen Download-Code. Dieser lässt sich über die Origin-Plattform von Electronic-Arts einlösen, worauf hin sich das Spiel herunterlädt. Hier stellt sich die Frage, warum man dann überhaupt noch eine physische Version in den Handel bringt. Der Einzelhandel ist also zwar noch immer relevant genug, sodass Electronic Arts die Spiele in den Regalen von Händlern wie beispielsweise Media Markt oder Saturn sehen möchte, die Produktion von Spiel-DVDs lohnt sich aber anscheinend nicht mehr.

Titanfall 2 könnt ihr euch ab dem 28. Oktober für PC, Xbox One und Playstation 4 kaufen - in einer leeren Box oder gleich über Origin.

