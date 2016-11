Immer mehr Computerspiele nutzen einen Ingame-Store, über welchen sich Spieler optional Items kaufen können. Beispielsweise, um Fahrzeuge optisch aufzuwerten. Auch in Titanfall 2 wird es in Kürze einen solchen Shop geben.

Der DLC "Angel City's Most Wanted" erscheint am 30. November und führt einen solchen Ingame-Store ein. In diesem dürfen sich Spieler gegen Echtgeld neue Skins für die Titans kaufen - darunter beispielsweise Tarnmuster. Es wird keine Loot Boxen oder Ingame-Währungen geben. Wer im Shop etwas sieht, das er gerne haben möchte, dann kauft er es ganz einfach gegen Geld. Es soll auch nur rein kosmetische Dinge im Store geben und nichts, was irgendwie das Balancing beeinflussen würde.

Der DLC enthält aber noch mehr. Und zwar die aus dem ersten Titanfall bekannte Map "Angel City" sowie eine neue Waffe. Diese sind kostenlos verfügbar.

Respawn Entertainment kündigten außerdem an, dass es noch einige Überraschungen geben werde, bevor das Jahr zu Ende geht. Dazu soll ein Doppel-EXP-Wochenende und einige Wendungen an den Spielmodi zählen. Für 2017 befinden sich im Übrigen schon weitere DLCs in Arbeit, denn die Entwickler möchten, dass Titalfall 2 zu einem Spiel wird, das sich ständig weiter entwickelt.

Quelle: Engadget