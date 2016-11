Titanfall 2: Verkaufszahlen an Tag 1 nicht entscheidend - EA betont Fokus auf Marken-Ausbau

Seit einigen Wochen ist Titanfall 2 nun auf dem Markt, und obwohl der Shooter aus dem Hause Respawn Entertainment diesmal zusätzlich zu PC und Xbox One auch auf der PlayStation 4 erschien, war ihm zum Start kein großer finanzieller Erfolg vergönnt. In Großbrtannien floppte das Spiel in der ersten Woche und verkaufte sogar weniger Exemplare als sein Vorgänger aus dem Jahr 2014. Ein Analyst hatte schon im Vorfeld den ungünstigen Veröffentlichungstermin zwischen Battlefield 1 und Call of Duty: Infinite Warfare hervorgehoben, doch CFO Blake Jorgensen vom Publisher Electronic Arts hat im Rahmen der UBS Conference in San Francisco nun betont, dass es dem Konzern weniger um einen unmittelbaren Verkaufserfolg, als vielmehr um eine längerfristige Markenetablierung gehe.

"Wir erinnern die Leute daran, dass wir mit Titanfall eine Marke aufbauen, es geht also nicht um die Verkäufe am ersten Tag oder in der ersten Woche, sondern um den langfristigen Erfolg", so Jorgensen. "Wir werden eine Menge unternehmen, um die Spielerbindung bei Titanfall fortlaufend aufzubauen. Im neuen Jahr werden wir eine beträchtliche Menge digitaler Gratisinhalte veröffentlichen und die Marke aufbauen", verspricht der CFO weiter. Auch EAs CEO Andrew Wilson hatte die zweifelhafte Veröffentlichungsstrategie von Titanfall 2 schon mehrmals in diesem Jahr verteidigt, und unter anderem beteuert, das Spiel und Battlefield 1, ebenfalls aus dem Hause EA, sprächen unterschiedliche Zielgruppen an. Für weitere Informationen zu Titanfall 2 haltet ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: Gamespot