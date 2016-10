Titanfall 2: Exklusiver Zugang zum Coliseum Mode - Code-Verlosung

Fans aufgepasst! Ihr spielt bereits Titanfall 2 oder habt vor, euch den Titel bald zuzulegen? Ihr habt Lust, exklusiven Zugang zum Coliseum Mode zu erhalten? Dann hört her: Für den neuen Shooter-Kracher Titanfall 2 verlosen wir über 5.000 Bonus-Keys, mit denen ihr neue und exklusive Inhalte freischalten könnt. Damit erhaltet ihr nicht nur Zugang zum Coliseum in Titanfall 2, sondern auch doppelte Erfahrung und eine von drei Random-Preisen.

Wie bekommt ihr euren Titanfall 2 Bonus-Code? Wie löse ich ihn ein?

Klickt auf "Titanfall 2-Code jetzt anfordern"

Erhaltet den Code per Mail

Besucht die Website http://www.titanfall.com/de_de/redeem/

Meldet euch mit eurem EA-Konto im PSN oder bei Xbox Live oder Origin ein (wäht die Plattform, auf der ihr die Inhalte freischalten wollt)

Gebt den Code ins Feld ein

Eine Nachricht informiert euch über die erfolgreiche Freischaltung

Die neuen Inhalte können im Spiel ausgerüstet werden

Achtung: Die Verlosung endet, sobald keine Keys mehr erhältlich sind!

Wir verlosen insgesamt über 5.000 Keys für Bonisinhalte in Titanfall 2. Die Codes sind für Origin, Playstation 4 und Xbox One gültig. Nur ein System kann pro Code ausgewählt werden. Die Keys treffen bei euch per Mail ein. Behaltet also euer Postfach im Auge! Alle Infos zu Titanfall 2 erhaltet ihr auf unserer umfangreichen Titanfall 2-Themenseite.Das Gewinnspiel läuft so lange, bis alle Keys vollständig aufgebraucht sind. Dann endet das Gewinnspiel automatisch. Hier geht's zu unseren Teilnahmebedingungen.

JETZT TITANFALL 2-BONUS-KEYS ANFORDERN