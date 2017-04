Am 25. April erscheint der nächste DLC für Titanfall 2. Der Titel lautet "Störimpuls im Grenzland" beziehungsweise "A Glitch in the Frontier". Das hat Entwickler Respawn Entertainment in seinem Blog bekannt gegeben. Enthalten sind die Multiplayer-Maps Glitch und Deck sowie der neue Todgeweiht-Modus. Außerdem wurde das Generationenlimit für Piloten erhöht und dem Hauptmenü ein neuer Look verliehen. Die Liste mit allen Änderungen und Neuerungen findet ihr unterhalb.

Der Download des "Störimpuls"-DLC wird auf allen Plattformen (PC, PS4, Xbox One) gratis sein. Das gilt für alle bereits erhältlichen und noch kommenden Erweiterungen für Titanfall 2. Dementsprechend ist - heutzutage durchaus unüblich - auch kein Season-Pass für den futuristischen Ego-Shooter erhältlich. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Titanfall 2. Direkt im Anschluss könnt ihr euch noch einen Gameplay-Trailer zum "Störimpuls"-DLC ansehen.



Patch Notes zum "Störimpuls"-DLC für Titanfall 2:

Karte "Glitch" Eine Karte mittlerer Größe für Modi mit Einsatzziel, die von Captain Lastimosas Heimatplanet Harmony inspiriert wurde. Vertikale Höhenunterschiede und lange, gewundene Pfade dominieren das Landschaftsbild - ideal, um mit Wandlaufkombinationen elegant über die Karte zu gleiten.



"Live Fire"-Karte "Deck" Enge Innenräume, offene Höfe und wachsame Drohnen, die über euch kreisen. Und vielleicht gibt's auch einen M.R.V.N. oder zwei im Hintergrund ...



M.R.V.N. Gruppierung

Todgeweiht-Spielmodus. Dieser Modus wird zum Start von Störimpuls im Grenzland als Vorgestellter Modus eingeführt.

Update des Hauptmenüs Wir haben das Ganze mit einem neuen Look etwas aufgepeppt, und es gibt Symbole für News und andere coole Sachen, auf die ihr mal einen Blick werfen solltet.



Erhöhung des Generationenlimits für Piloten Die neue Obergrenze beträgt jetzt 100. Neue Gen-Symbole für eure Rufzeichen. Für jeweils 10 erreichte Gens erhaltet ihr eine neue.



Wahlmöglichkeit zwischen Prime- und normalen Exekutionen bei Titans

Neue Exekution: Komm zum Punkt [Impulsklinge]

"Live Fire"-Modus wurde den Privatspiel-Optionen hinzugefügt

Quelle: Titanfall Blog