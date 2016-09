Titanfall 2: ​Shooter ist fertig, Respawn vermeldet Gold-Status

Wie Respawn Entertainment mitteilt, hat Titanfall 2 den sogenannten Gold-Status erreicht. Der Ego-Shooter gilt damit als fertiggestellt. Dem geplanten Release am 28. Oktober dürfte damit nichts im Wege stehen. Ob es bereits bei Veröffentlichung, wie heutzutage beinahe üblich, einen ersten Patch geben wird, bleibt abzuwarten. Respawn dürfte aber so oder so kaum Zeit zum Verschnaufen haben. Für Titanfall 2 sind mehrere DLCs geplant, die allesamt gratis sein werden. Es wird also auch keinen Season-Pass geben.

Hier hat Respawn offenbar hinzugelernt. Beim Vorgänger sah das nämlich noch anders aus. Nicht ausgeschlossen ist hingegen die spätere Implementierung eines Mikrotransaktionssystems. Im möglichen Ingame-Shop könnten dann etwa Skins oder Aufkleber für das Exoskelett erworben werden. Hier ist das letzte Wort aber allem Anschein nach noch nicht gesprochen. Was Titanfall 2 überdies vom Original unterscheidet, ist das Vorhandensein eine Einzelspieler-Kampagne. Lest euch hierzu unseren Hands-on-Bericht zu Titanfall 2 mit ersten Eindrücken durch. Im Anschluss könnt ihr euch einen brandneuen Trailer zu ansehen, der allerdings erneut nur den Multiplayer-Modus zeigt.



Congrats to the #Titanfall2 team on going GOLD! — Vince Zampella (@VinceZampella) 29. September 2016