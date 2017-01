Die Entwickler von Respawn Entertainment geben einen Ausblick auf die kommenden Gratis-DLCs für Titanfall 2. Einer jüngst veröffentlichten Roadmap lässt sich entnehmen, dass im Februar der bereits vor wenigen Tagen vorgestellte Live-Fire-Modus im Rahmen eines kostenlosen Updates für den Ego-Shooter erscheint. "Live Fire ist ein schneller, rundenbasierter Eliminierungsmodus, 6 vs. 6, nur für Piloten", teilen die Entwickler in einem Blog-Eintrag mit.

Dabei erhalten die Spieler in jeder Runde nur eine Minute, um das gegnerische Team zu eliminieren oder die neutrale Flagge zu übernehmen. "Das Team, das die Flagge hält, wenn der Timer abläuft, gewinnt die Runde, egal, wie viele Spieler es verloren hat", ergänzen die Entwickler. Die Inspiration für den Live-Fire-Modus holten sie sich übrigens von Paintball. "Wir wollten die Atmosphäre dieser rasend schnellen Spiele einfangen und dem Ganzen einen Titanfall-Twist geben", erklärt Respawn weiter.

Im Rahmen des Updates erscheinen außerdem zwei Karten für den Live-Fire-Modus. Die Maps basieren auf kontrollierten Sichtlinien, Engstellen und Umgehungsrouten - sie sollen die Konfrontation erzwingen. "Es reicht nicht aus, nur zu reagieren, man sollte einen eigenen Plan verfolgen. Du weißt, wo der Gegner herkommt, und musst deine Fähigkeiten und deine Mobilität einsetzen, um ihn auszutricksen. Wenn es dir gelingt, in seine Flanke zu kommen, kannst du seine Reihen ausdünnen", schreiben die Entwickler. Neben Live Fire arbeiten sie außerdem an weiteren Inhalten für Titanfall 2.

"Das Update nach Live Fire wird ein Sahnestück! Es wird Prime-Titans und kosmetische Objekte geben, die ihr im Store kaufen könnt, einen großen Patch mit zahlreichen Bugfixes, Tweaks am Balancing und neue Online-Features. Ganz zu schweigen von einer neuen Waffe, Piloten-Exekution und mehr", kündigt Respawn an. Im März kehrt außerdem eine der beliebtesten Karten aus dem ersten Titanfall-Ableger zurück: Colony. Für die Neuauflage der Map versprechen die Entwickler unter anderem eine neue Farbgebung. Das alles sei nur ein Vorgeschmack auf das, was demnächst für Titanfall 2 erscheine. Behaltet am besten unsere verlinkte Themenseite im Auge.

Quelle: Titanfall.com