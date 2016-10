Titanfall 2 unterstützt PS4 Pro: Stabilere Framerate statt nativer 4K-Auflösung

Titanfall 2 zählt zu den ersten Spielen, die von der verbesserten Hardware der PS4 Pro Gebrauch machen. Wie der Produzent Drew McCoy über den Kurznachrichtendienst Twitter bestätigt, befindet sich der PS4-Pro-Modus bereits auf der Disk und kann daher ab dem Launch-Tag der PS4-Pro verwendet werden - die Konsole erscheint am 10. November. In einer nativen 4K-Auflösung läuft Titanfall 2 allerdings nicht. "Ich wäre überrascht, sollten wir demnächst AAA-Spiele sehen, die in einer nativen 4K-Auflösung laufen", kommentiert McCoy.

Vielmehr nutzen die Entwickler die zusätzlichen Ressourcen der PS4 Pro für die Framerate. Im Gespräch mit stevivor.com kommentiert McCoy, dass man auf der PS4 Pro eine stabilere Framerate bei einer höheren Auflösung erreichen wolle. Alle Konsolenversionen von Titanfall 2 setzen auf eine dynamische Auflösung, um "möglichst nah an 60 Bilder pro Sekunde zu kommen." Die neue PS4 sei schneller, sagt McCoy und betont: "Damit erreichen wir eine höhere Auflösung, hochauflösende Schatten und möglicherweise auch mehr Partikel - und natürlich eine stabilere Framerate." Weitere Aussagen zu Titanfall 2 auf der PS4 Pro findet ihr auf stevivor.com.

Die PS4 Pro kommt am 10. November auf den Markt. Der Release von Titanfall 2 ist für den 28. Oktober geplant. Auf welche Neuerungen ihr euch im Mehrspieler-Modus von Titanfall 2 freuen dürft, erfahrt ihr nach nur einem Klick auf das nachfolgende Video. Viele weitere News, Trailer und Screenshots findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Titanfall 2.