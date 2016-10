Titanfall 2: Was ist neu am Multiplayer - Wir zeigen es euch im Video

EA und Respawn Entertainment bringen Titanfall 2 schon bald heraus. Der Nachfolger des 2014 erschienenen Multiplayer-Ego-Shooters mit Parkour- und Mech-Elementen wird neben einem Multiplayer auch eine vollwertige Singleplayer-Kampagne vorweisen. In dieser schlüpfen Spieler in die Haut von Protagonist Jack Cooper und besteigen dessen Vanguard-Titan BT-7274. Das großartige Duo bekommt den Auftrag, auf einem Grenzplaneten für Ordnung zu sorgen. Dort geht es nicht nur in den Kampf gegen heimische Aliens, sondern auch die Schergen der Interstellar Manufacturing Corporation müssen in die Schranken gewiesen werden. Seine Eindrücke zur überraschen abwechslungsreichen Singleplayer-Part von Titanfall 2 hat unser Redakteur Thomas Eder in einem Special für euch festgehalten.

In einem neuen Video haben wir nun für euch den Multiplayer-Part ausprobiert und zeigen euch einige Änderungen. Neben neuen Granaten, Fähigkeiten und natürlich Waffen sowie Titans steht uns dieses Mal beispielsweise ein praktischer Enterhaken zur Verfügung, mit dem wir uns schnell über weite Teile der Map bewegen können. Sehr gut geeignet ist dieses neue Tool, um Feinden aus der Schusslinie zu flüchten, wenn es hart auf hart kommt. Auch die Spielmodi wurden erweitert und bieten mit neuen Varianten für Abwechslung auf den Schlachtfeldern. Doch seht am besten selbst und macht euch ein eigenes Bild.

Titanfall 2 erscheint am 28. Oktober für PC, PS4 und Xbox One und ist nicht Teil der hauseigenen Abo-Dienste EA und Origin Access. Mehr zum spannenden Shooter findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite zu Titanfall 2. Was ihr von dem neuen Multiplayer-Modus des Spiels haltet, könnt ihr uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen verraten!