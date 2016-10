Titanfall 2: Neuer Singleplayer-Trailer und Infos für Vorbesteller

Ein neuer Trailer zu Titanfall 2 zeigt Gameplay-Szenen aus der Singleplayer-Kampagne. Ihr findet den etwa zwei Minuten langen Clip direkt unterhalb. Der Solo-Part feiert innerhalb der Serie sein Debüt. Im Originalspiel aus dem Jahr 2014 gab es einen solchen nicht. Lediglich Bot-Matches waren möglich. Titanfall 2 bietet nun eine vollwertige Kampagne. In deren Mittelpunkt steht Protagonist Jack Cooper und dessen Vanguard-Titan BT-7274. Das kongeniale Duo bekommt den Auftrag, auf einem Grenzplaneten für Ordnung zu sorgen. Dort bekommen sie es nicht nur mit den dort heimischen Aliens, sondern auch den Schergen der Interstellar Manufacturing Corporation zu tun.

Titanfall 2 erscheint am 28. Oktober für PC, PS4 und Xbox One. Anders als (fast) alle aktuellen, von Electronic Arts vertriebenen Titel, ist der Ego-Shooter nicht Bestandteil des Access-Programms. Abonnenten des kostenpflichtigen Services haben also keinerlei Vorteile. Wer Titanfall 2 noch vor dem genannten Termin ordert, kann sich über zwei Boni freuen: das Nitro-Scorch-Pack und Frühzugang zur Multiplayer-Map Angel City. Der ebenfalls neue Vorbesteller-Trailer verrät die Details. Einen Season-Pass gibt es nicht. Alle DLCs sollen kostenlos im Spielpreis enthalten sein. Allerdings denkt man bei Respawn über Mikrotransaktionen nach. Alle weiteren Infos findet ihr auf unserer Themenseite zu Titanfall 2.