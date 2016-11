Titanfall 2: ​Multiplayer-Live-Stream auf pcgames.de am 3. November

Auf pcgames.de und dem Facebook-Kanal von PC Games findet am 3. November 2016 ein Livestream zu Titanfall 2 statt. Zwei selbsternannte Profis zocken für euch den Multiplayer-Modus des neuen EA-Shooters. Ihr könnt euch direkt bei Facebook einloggen und dort zusehen, oder diese Meldung nutzen, um den eingebundenen Stream direkt auf pcgames.de zu verfolgen. Der Stream startet am 3. November um ca. 15 Uhr.

Bis es allerdings soweit ist, könnt ihr euch noch mit zahlreichen anderen Videos die Zeit vertreiben, die wir nachfolgend für euch zur Verfügung gestellt haben. Spielt ihr aktuell Titanfall 2? Schreibt uns in die Comments am Ende dieser Zeilen. Übrigens: Wir verlosen derzeit Koliseum-Codes auf pcgames.de! Für den neuen Shooter-Kracher Titanfall 2 haben wir über 5.000 Bonus-Keys für euch, mit denen ihr neue und exklusive Inhalte freischalten könnt. Damit erhaltet ihr nicht nur Zugang zum Coliseum in Titanfall 2, sondern auch doppelte Erfahrung und eine von drei Random-Preisen. Welche ihr erhaltet, ist absoluter Zufall! Probiert's aus! Hier geht's zur Titanfall 2-Code-Verlosung.

Die Codes sind für Origin, Playstation 4 und Xbox One gültig. Nur ein System kann pro Code angewählt werden. Die Keys schickt unser System im Gewinnfall direkt per Mail. Behaltet also unbedingt euer Postfach im Auge! Alle Infos zu Titanfall 2 erhaltet ihr auf unserer umfangreichen Titanfall 2-Themenseite. Das Gewinnspiel läuft so lange, bis alle Keys weg sind! Dann endet die Aktion auf pcgames.de automatisch. Hier geht's zu unseren Teilnahmebedingungen.