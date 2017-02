Titanfall 2: Live Fire Update erscheint heute - Doppelte XP zum Release

Heute ist es endlich so weit: Im Laufe des Tages veröffentlichen Electronic Arts und Respawn Entertainment das bereits vor geraumer Zeit angekündigte Live Fire Update für Titanfall 2. Um den Release gebührend zu feiern, findet vom 23. Februar bis 27. Februar ein - verlängertes - Double XP Weekend statt. Doppelte Erfahrungspunkte winken in diesem Zeitraum allerdings lediglich im neuen Modus Live Fire. In diesem treffen Teams zu jeweils sechs Piloten aufeinander und kämpfen in maximal sieben Runden auf den ebenfalls neuen Maps Stacks und Meadow um die Vorherrschaft.

Außerdem Bestandteil des Live Fire Updates für Titanfall 2 sind die Columns-Karte für den Coliseum-Modus, eine Piloten-Exekution und mehrere Commander-Intros für alle Fraktionen. Daneben hat Respawn noch vorhandene Bugs gefixt und weiter an Technik sowie Balancing geschraubt. Die PC-Version von Titanfall 2 unterstützt nun beispielsweise Adaptive Supersampling, auf der PS4 Pro wurde die Auflösung der Sun Shadows erhöht. Die kompletten Patch Notes zum Live Fire Update könnt ihr hier nachlesen. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Titanfall 2.

Quelle: Respawn