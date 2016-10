Titanfall 2: Kein Zugriff via EA Access vor offiziellem Release

Fans sind enttäuscht: Titanfall 2 ist nicht Teil des EA Access-Programms und kann demnach auch nicht vor Release des Shooters ausprobiert werden. Das gab Electronic Arts jetzt offiziell bekannt. Das ist anders als beispielsweise bei Battlefield 1 oder FIFA 17 - hier können die Titel vor Erscheinen gespielt werden. Die Fans sind enttäuscht und müssen sich bis zum offiziellen Release des Shooters am 28. Oktober 2016 gedulden. Wer das Programm nicht kennt: Alle Spiele, die sich im Access-Programm befinden, werden mit 10 Euro Rabatt verkauft. Außerdem ist es möglich, kurz vor dem Release eine Trial-Version auszuprobieren. Nach einigen Monaten werden die Spiele dann vollkommen kostenlos für Abonnenten zugänglich gemacht.

Warum Titanfall 2 nicht ins offizielle Access Programm von Electronic Arts aufgenommen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Möglich ist allerdings die Beziehung zwischen Electronic Arts und Respawn Entertainment. EA tritt im Fall von Titanfall 2 nur als Publisher auf, nicht als eigenständiger Entwickler. Alle anderen Spiele, unter anderem FIFA 17, Dragon Age: Inquisition oder Battlefield 1, werden bei eigenen Studios entwickelt. Titanfall 2-Fans müssen sich also noch bis zu Release gedulden. Der Shooter erscheint am 28. Oktober 2016 für PS4, Xbox One und PC. Die Meldung zum EA Access-Programm in Bezug auf Titanfall 2 ist ein wenig älter, wir wollten kurz vor dem Erscheinen des Spiels allerdings nochmal darauf hinweisen. Habt ihr Titanfall 2 vorbestellt oder kauft es zum Release? Schreibt uns in die Comments! Weitere Einzelheiten zum Shooter von Electronic Arts und Respawn Enterteinment lest ihr auf unserer umfangreichen Titanfall 2-Themenseite, die ihr nach einem Klick auf den Link erreicht.