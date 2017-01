Titanfall 2: Nächster Gratis-DLC mit schnellem Live-Fire-Modus angekündigt

Respawn Entertainment hat einige Details zum nächsten DLC für Titanfall 2 bekannt gegeben. Highlight ist der neue Spielmodus Live Fire. Darin treten zwei Teams mit sechs Piloten, die titelgebenden Titans gibt's hier also nicht, in fünf Runden gegeneinander an. Gewonnen hat das Team, welches zuerst drei der auf jeweils lediglich 1 Minute begrenzten Gefechte für sich entscheiden konnte (Best of Five). Live Fire wird auf den beiden zwei ebenfalls neuen Karten Stacks und Meadow gespielt, die dementsprechend von eher überschaubarer Größe sind.

Das ist aber nicht alles. Außerdem bringt der Live-Fire-DLC für Titanfall 2 auch eine neue Coliseum-Map (Columns), eine Piloten-Exekution und mehrere Commander-Intros für alle Fraktionen. Der Download der genannten Inhalte wird erneut kostenlos sein und soll "in Kürze" auf allen drei Plattformen verfügbar sein. Respawn hat bereits vor Release versprochen, dass dies für ausnahmslos alle Zusatzinhalte gelten werde. Einen Season-Pass für Titanfall 2 gibt es dementsprechend natürlich auch nicht. Weitere News, Infos und den Test findet ihr auf unserer Themenseite zu Titanfall 2.

Quelle: Titanfall Blog