Titanfall: Frontline wird noch während der geschlossenen Beta-Phase wieder eingestampft. Die Server werden am 20. Januar abgeschaltet, also bereits an diesem Freitag. Das wurde nun via Facebook bekannt gegeben. In der Begründung heißt es sinngemäß, dass Titanfall: Frontline kein Spielerlebnis bieten würde, das dem actiongeladenen Gameplay von Titanfall 1 und 2 wirklich gerecht werden würde. Kein Wunder, sollte man eigentlich meinen, handelt(e) es sich bei Titanfall: Frontline auch nicht um einen Shooter, sondern ein Kartenspiel für Smartphones und Tablets.

Das überraschende Aus von Titanfall: Frontline scheint aber keineswegs das Ende gleich aller mobilen Pläne darzustellen. Weiter heißt es nämlich, dass man während der Testphase wertvolle Erfahrungen habe sammeln können, welche in die Entwicklung zukünftiger, mobiler Titanfall-Spiele einfließen würden. Angekündigt wurde Titanfall: Frontline übrigens gerade erst im Herbst der vergangenen Jahres, knapp einen Monat vor der Veröffentlichung von Titanfall 2. Viele weitere News, Infos und natürlich auch den Test zum aktuellen Teil der Hauptreihe findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Titanfall 2.

Quelle: Facebook