Titanfall 2: ​Explosiver Launch-Trailer zur Mech-Action

Electronic Arts und Respawn Entertainment haben vor wenigen Stunden den offiziellen Launch-Trailer zu Titanfall 2 veröffentlicht. Der knapp zweiminütige, aufwendig produzierte Clip besteht aus Live-Action- und CGI-Sequenzen. Gameplay-Szenen gibt es nicht zu sehen. Damit wurden wir aber in den letzten Tagen und Wochen ohnehin schon zur Genüge versorgt. Passend untermalt wird das explosive Geschehen von dem Song Bang Bang (My Titan Shot Him Down), einer Variante des Cher-Klassikers Bang Bang (My Baby Shot Me Down).

Titanfall 2 erscheint am 28. Oktober für PC, PS4 und Xbox One. Im Gegensatz zum Vorgänger aus dem Jahr 2014, ist dieses Mal auch eine vollwertige Singleplayer-Kampagne an Bord. Ob uns diese und vor allem natürlich der Multiplayer-Modus überzeugen konnten, erfahrt ihr im bereits verfügbaren Test zu Titanfall 2. Wer die Beta-Tests verpasst hat, hat zumindest vorerst keine Möglichkeit mehr, den Mech-Shooter vor Kauf auszuprobieren. Titanfall 2 ist nicht im Themenseite zu Titanfall 2.