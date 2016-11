EA scheint sich gerüstet zu haben und aktuell auf digitalem Kriegsfuß mit seinen Mitbewerbern zu stehen. Nachdem der Konzern bereits vor Kurzem auf Twitter hämisch gegen Call of Duty geschossen hat, meldete er sich erneut zu Wort und ging in die Offensive. Doch anstelle eines gekonnten Marketing-Streichs, zog EA erneut Missgunst auf Twitter an sich. So postete der offizielle Twitter-Account von Titanfall das Folgende und richtete es klar an die Mitbewerber in Form von Call of Duty: Infinite Warfare.



Auf Deutsch: "Das eine (Anm. d. Red.: Spiel) ist 'meistens langsam und schwerfällig', während die 'wilde Präzision des anderen elektrifizierend' ist." Dazu ein Link zu einem Review zu Infinite Warfare, der sich noch in der Arbeit befindet. Mit langsam und schwerfällig ist Call of Duty: Infinite Warfare gemeint, während die positive Bewertung natürlich Titanfall 2 gilt. Dieser Versuch, Infinite Warfare anhand eines Reviews zu diskreditieren, welches sich noch in Arbeit befindet und keine finale Wertung abgibt, kommt bei Spielern erneut nicht gut an. Der zugegebenermaßen einfallslose Post wäre auch keiner Erwähnung wert, gäbe es nicht eine entsprechende Antwort von Infinite Warfare-Entwickler Respawn, die von Feingefühl und gegenseitiger Akzeptanz zeugt.



For the record: @respawn is the official voice of Respawn studio. We have nothing but respect & love for our fellow devs. — Respawn (@Respawn) 4. November 2016

Respawn wurde von einer Gruppe von Leuten gegründet, wie den Infinite Warfare-Entwickler Infinity Ward verließen und anscheinend noch Freunde und Kollegen dort haben. So ist dieser Post bei den Entwicklern von Respawn nicht gut angekommen, die davon offensichtlich enttäuscht sind und sich trotz des Angriffs kollegial zeigen. "Wir haben nicht außer Liebe für unsere Entwickler-Freunde", ist die deeskalierende und respektvolle Antwort des Teams von Respawn.

Allgemein scheint es in der Kommunikation von EA aktuell einige Ungereimtheiten zu geben. So sah sich der Konzern vor Kurzem auch dazu gezwungen, unangemessene Werbung zu Battlefield 1 zu löschen, nachdem ein Tweet bei vielen Spielern nicht gut ankam. Das Social Media-Team bei EA hat aktuell wohl einen ziemlich schlechten Lauf erwischt. Bleibt nur zu hoffen, dass sich diese Spannung bald wieder löst.

Quelle: Kotaku