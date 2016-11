Titanfall 2: EA will Marke ausbauen - Respawn weiß nicht, was das bedeuten soll

Titanfall 2 kommt bei Kritikern und Spielern gut an - die Wahl des Veröffentlichungstermins genau zwischen Battlefield 1 und Call of Duty: Infinite Warfare sorgte für Unverständnis. Publisher Electronic Arts zeigt sich zwar betont gelassen ob der Verkaufszahlen, die zumindest in UK nicht einmal an den Vorgängertitel aus dem Jahr 2014 heranreichten, offenbar aber teilt Respawn die Zuversicht seines Publishers nicht unbedingt. Aus einem Interview der Webseite Glixel mit Respawn-CEO Vince Zampella geht hervor, dass er dem unglücklich gelegten Veröffentlichungsdatum von Titanfall 2 zwischen den Shooter-Giganten Battlefield 1 und Call of Duty: Infinite Warfare nicht so unbekümmert entgegentrat wie EA. "Wenn die Frage wäre: 'Hätte ich dieses Zeitfenster lieber für mich?' Nun, natürlich. Ich bin ja nicht dumm.", so Zampella. "Sowas ist immer von Belang. [...] Insbesondere dann, wenn du zwei Spiele aufeinanderhängen hast."

Der Frage, ob es trotz der enttäuschenden Verkaufszahlen ein weiteres Titanfall-Spiel geben werde, begegnete Zampella mit Unsicherheit: "Das wissen wir noch nicht. Das Spiel ist bei der Kritik ein großer Erfolg. Wir sind sehr zufrieden mit all den Reviews und positiven Meinungen. Was die Verkaufszahlen angeht, ist es noch zu früh, eine Aussage zu treffen. Wir würden gerne mehr von der Geschichte und dem Universum erzählen. Ich denke, man kann davon ausgehen, dass wir damit noch nicht am Ende sind", mutmaßt Zampella. Als der ebenfalls anwesende Devin Bennett von EA Zampella an das früher in dieser Woche veröffentlichte Statement des Publishers erinnert, man wolle sich langfristig der Marke widmen, kommentierte der Respawn CEO nur: "Was zum Teufel das auch heißen mag."

