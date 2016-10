Titanfall 2: ​Details zur Story und Gameplay-Szenen im neuen Video

Titanfall 2 wird, im Gegensatz zum Serienerstling, über einen vollwertigen Singleplayer-Modus verfügen. In einer Reihe von Videos stellen die Macher von Entwickler Respawn Entertainment die Vision dahinter genauer vor. Im ersten Singleplayer-Clip zu Titanfall 2 wurde das Gameplay erklärt. Dieses Mal steht die Story und deren Erzählung im Fokus. Im Mittelpunkt steht Protagonist Jack Cooper. Als Mitglied der Frontier Militia hat er den Auftrag, auf einem Alienplaneten nach dem Rechten zu sehen. Mit Unterstützung von Titan BT-7274 kämpft er nicht nur gegen die einheimische Spezies, sondern auch menschliche Gegner von der Interstellar Manufacturing Corporation.

Titanfall 2 erscheint in knapp zwei Wochen für für PC (exklusiv bei EA Origin), PS4 und Xbox One. Im Access-Programm ist der Ego-Shooter nicht enthalten. Abonnenten von EAs kostenpflichtigem Onlineservice erhalten also beispielsweise keinen Frühzugang. anders als etwa im Falle von Battlefield 1. Wer Titanfall 2 noch bis 28. Oktober vorbestellt, erhält vorübergehend exklusiven Zugriff auf die Multiplayer-Map Angel City. Einen Season-Pass gibt es nicht. Alle DLCs sollen kostenlos im Spielpreis enthalten sein. Allerdings denkt man bei Respawn über Mikrotransaktionen nach. Alle weiteren Infos findet ihr auf unserer Themenseite zu Titanfall 2.