Titanfall 2: Knalliger Cinematic-Trailer zur Einzelspieler-Kampagne

Respawn Entertainment hat einen neuen Cinematic-Trailer zu Titanlfall 2 veröffentlicht. In den knapp drei Minuten Laufzeit erfahren wir mehr über die Geschehnisse vor Beginn der Kampagne. Außerdem wird die besondere Beziehung zwischen Pilot und Titan thematisiert. Gameplay-Szenen aus dem Singleplayer-Part enthält der Clip nicht. Solche gab es erst- und bis heute erstaunlicherweise auch letztmals auf der E3 2016 im Juni zu sehen.

Dabei verfügt Titanfall 2 über einen vollwertigen Modus für Solisten. Es handelt sich also nicht lediglich um einen halbherzigen Appendix wie beim Original. Wir waren bei einem Vor-Ort-Besuch bei Publisher Electronic Arts im vergangenen Monat jedenfalls äußerst angetan. Titanfall 2 erscheint am 28. Oktober für PC, PS4 und Xbox One. Vorbesteller erhalten vorübergehend exklusiven Zugriff auf die Map Angel City. Einen Season Pass wird es, anders als beim fast zeitgleich erscheinenden Battlefield 1, nicht geben. Alle DLCs sollen kostenlos im Spielpreis enthalten sein. Allerdings denkt man bei Respawn über Mikrotransaktionen nach. Alle weiteren Infos findet ihr auf unserer Themenseite zu Titanfall 2.