Respawn Entertainment hat in seinem Blog Einzelheiten zum ersten digitalen Zusatzinhalt für Titanfall 2 bekannt gegeben. Der trägt den Namen Angel City's Most Wanted und erscheint bereits am 30. November. Auf den vielleicht wichtigsten Inhalt, die aus Teil 1 bekannte Map Angel City, haben allerdings Vorbesteller von Titanfall 2 genau drei Tage exklusiven Zugriff. Alle anderen dürfen sich erst am 3. Dezember auf das neue Schlachtfeld begeben. Außerdem enthält der DLC auch eine neue Waffe sowie die sogenannten Titan Kits, die zusätzliche Möglichkeiten zur Individualisierung bieten.

Angel City's Most Wanted wird, wie auch alle künftigen DLC für Titanfall 2, kostenlos zum Download bereit stehen. Dennoch hat man sich bei Respawn (beziehungsweise Publisher Electronic Arts) Gedanken über weitere Einnahmequellen nach Release gemacht. Ergebnis dieser Überlegungen ist ein Ingame-Shop. Per Mikrotransaktion können dort künftig - rein kosmetische - Dinge wie Skins, Tarnungen und Premium Titans zu, wie es heißt, "moderaten" Preisen erstanden werden. Besagter Shop wird ebenfalls am 30. November eröffnet. Alle weiteren News, Infos und natürlich den Test findet ihr auf der Themenseite zu Titanfall 2.

Quelle: Respawn