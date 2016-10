Titanfall 2: ​Analyst erwartet enttäuschende Verkaufszahlen

Laut der Cowen & Company, LLC - einem großen Investment Management- und Investmentbanking-Unternehmen - wird sich einer von zwei Top-Titeln aus dem hause EA dieses Jahr "enttäuschend verkaufen". Diese Voraussagung könnte auf Battlefield 1 und Titanfall 2 zutreffen. Doch während es um Battlefield 1 aktuell nach dem Release vor einigen Tagen sehr gut bestellt ist und der Erste-Weltkriegs-Shooter bereits jetzt schon erfolgreicher als Battlefield 4 und Battlefield Hardline zusammen ist, wird die Zukunft für Titanfall 2 als dunkel prophezeiht. Die ursprüngliche Voraussage, dass sich Titanfall 2 neun Millionen Mal verkauft, wurde weit nach unten korrigiert. Die neue Erwartung liegt bei fünf bis sechs Millionen abgesetzten Exemplaren, was als "im Wesentlichen enttäuschend" betrachtet wird.

Dabei spiele nicht die Qualität des Titels eine tragende Rolle, - das spiegelt im Übrigen auch unser Test wider, bei dem sich Titanfall 2 eine überdurchschnittlich gute Wertung von 85 Prozent sichern konnte - vielmehr gehe es um das Timing der Veröffentlichung. "Wir denken, dass das Spiel [Anm. d. Red.: Titanfall 2] zwischen Battlefield 1 und Call of Duty: Infinite Warfare gequetscht wurde", lässt sich das Investement-Unternehmen zitieren. "Wir vermuten, dass EA daran geglaubt hat, es könne durch den zeitnahen Release von zwei Shootern rund um Call of Duty: Infinite Warfare seinem größten Mitbewerber Steine in den Weg legen. Doch stattdessen scheint EA sich selbst ins Bein geschossen und damit verwundet zu haben".

Was denkt ihr? Wird EAs Release-Strategie aufgehen und sich Titanfall 2 neben dem neuesten Call of Duty und Battlefield 1 durchsetzen können? Oder seht ihr eher einen großen Reinfall und glaubt an die aktuellen Vorhersagen von Cowen & Company? Nutzt doch die Kommentarfunktion unterhalb dieses Artikels und lasst die Community und uns an euren Gedanken teilhaben! Mehr Interessantes rund um Titanfall 2 findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite.

Quelle: Gamespot