Titanfall 2: 60-Fps-Gameplay mit Nvidias Titan X

Heute gibt es schon wieder einen neuen Trailer zu Titanfall 2. Veröffentlicht wurde dieser allerdings nicht von Publisher Electronic Arts, oder Entwickler Respawn Entertainment, sondern Nvidia. Der Marktführer im Bereich dedizierter Grafikkarten will mit dem Clip die brachiale Power seines sündhaft teuren Topmodells Titan X demonstrieren. Der knapp 1.300 teure Bolide sollte problemlos in der Lage sein, Titanfall 2 mit allen Details und flüssigen 60 Bildern pro Sekunde auch in der extrem hohen 4K-Auflösung darzustellen. Laut den offiziellen Systemanforderungen ist dafür sogar "nur" eine GeForce GTX 1080 vonnöten, die allerdings ebenfalls dem absoluten High-End-Bereich zuzurechnen ist.

Für diejenigen, die weniger an technischen Details interessiert sind, oder Titanfall 2 ohnehin für PS4 oder Xbox One erwerben wollen (Release-Termin: 28. Oktober), sei noch erwähnt, dass das Video einen Ausschnitt aus der Kampagnen-Mission "Trial by Fire" zeigt. In deren Verlauf müssen Protagonist Jack Cooper und sein Vanguard-Titan BT-7274 allem Anschein nach eine Basis, oder Festung der IMC (Interstellar Manufacturing Corporation) stürmen. Dementsprechend heftig fällt das Gefecht aus. Titanfall 2 verfügt im Gegensatz zum Vorgänger über einen vollwertigen Singleplayer-Part. Der Fokus dürfte aber wohl nach wie vor auf dem Multiplayer liegen. Alle weiteren Infos und News findet ihr auf unserer Themenseite zu Titanfall 2.