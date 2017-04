Thor Ragnarok: Ein Kampf der Titanen im erster Trailer

Thor Ragnarok ist das dritte "Solo"-Abenteuer des nordischen Marvel-Superhelden. Dieses Mal bekommt es der Blondschopf mit einem sehr mächtigen Gegner zu tun, welcher im ersten Trailer zum Streifen zeigt, was er kann.

Thor wird in seinem neuesten Abenteuer auf den fernen Planeten Sakaar verschleppt, wo er ohne seinen Hammer Mjolnir Gladiatorenkämpfe in einer Arena ausfechten muss. Dabei trifft er auf einen alten Bekannten, der es aber offenbar gar nicht so gut mit dem Helden meint. Thor bekommt im Film einen neuen Look. Alle, die seine lange Mähne bewundert haben, müssen sich also umstellen. Dafür trägt der Kämpfer Asgards jetzt Kriegsbemalung.

Der Trailer zu Thor Ragnarok verspricht Comicaction vom Feinsten und stimmt auf den Kinostart ein, der am 26. Oktober stattfinden wird.