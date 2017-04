Thimbleweed Park: Komplettlösung für den schweren Modus

Schon lange gab es kein klassisches Point-and-Click-Abenteuer mehr, das derart viele und eng verzahnte Puzzles bot. Thimbleweed Park reiht sich damit mühelos in die Tradition alter Lucas-Arts-Klassiker ein. Obendrein ist es aber auch ein verhältnismäßig nichtlineares Spiel, bei dem viele Rätsel in unterschiedlichen Reihenfolgen gelöst werden können. Ihr müsst diese Komplettlösung also nicht exakt befolgen!

Einige Grundlagen

Wenn ihr die Maustaste gedrückt haltet oder euch per Doppelklick auf einen Ausgang bewegt, läuft euer Charakter schneller.

Benutzt die Karte, die ihr später im Spiel bekommt, um eine Schnellreise durchzuführen.

Jeder eurer Charaktere besitzt eine To-Do-Liste. Guckt sie euch an, um euch einen Überblick über die zu erfüllenden Aufgaben zu verschaffen.

Außerdem gibt es einige optionale Dinge zu tun, die aber nicht zum Abschließen der Geschichte erforderlich sind. Hier nur paar Beispiele:

Überall liegen Staubkörner herum. Nach jeweils 25 Staubkörnern bekommt ihr ein Achievement. Spieler ohne Putzfetisch bekommen ebenfalls ein Achievement, wenn sie kein einziges Staubkorn aufsammeln.

Lest die Tagebücher in Chucks Werkstatt (Mansion Mansion) und Chucks Büro (in der Fabrik) für Hintergrundinformationen.

Ihr könnt im geheimen Raum als Franklin mit Delores reden. Auch wenn sie ihn nicht hören kann, ist es erlösend für Franklin und er kann einen Punkt auf seiner To-Do- Liste abhaken.

Geht bei der Suche nach der Mordwaffe in der A Street ganz nach rechts, betretet den Occult Books und redet mit Madame Morena. Sie braucht Pilze aus der Kanalisation. Nehmt einen Pilz aus Willies Raum und bringt ihn ihr.

Untersucht den Toilettenraum des Quickie Pal. Wechselt in den Spieleinstellungen Toilettenpapier von "vorne" auf "hinten". Ein kleiner Insider für diejenigen, die das Spiel seit der Kickstarter-Kampagne verfolgen.

Fans von Maniac Manson können Chuck die Pflanze finden.

Schwer oder leicht?

Komplettlösung Thimbleweed Park Quelle: PC Games In diesem Guide beziehen wir uns auschließlich auf den schweren Spielmodus. Der leichte Modus ist grundsätzlich gleich aufgebaut, allerdings sind hier viele Rätsel vereinfacht. Vorsicht: Habt ihr das Spiel erst mal gestartet, lässt sich der Schwierigkeitsgrad nicht mehr nachträglich ändern! Wer also auf schwer begonnen hat, muss auch diesen Modus durchspielen - oder nochmal komplett von vorn beginnen.

Teil Eins: Das Treffen

Boris erfüllt seinen Auftrag

Öffnet das Tor und redet mit Willie

Nehmt den Stein in der Mitte des Baches und nutzt ihn, um die zu Lampe zu zerstören.

Geht nach rechts, um den Eingang zur Kanalisation zu finden.

